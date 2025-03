CEO i Aston Martin ka një lajm të mirë për entuziastët e veturave

Adrian Hallmark ka kaluar rreth 5 muaj si CEO i Aston Martin pas një periudhe të gjatë drejtimi të Bentley, dhe tani, ai po u tregon mediave për planet e tij për markën.

Në thelb, ai e sheh Porsche si një model të mirë për mënyrën se si zhvillon shumë variante dhe ai dëshiron që Aston të bëjë diçka të ngjashme.

Dhe në lajmet që me siguri do të kënaqin entuziastët, ai dëshiron një model me transmision manual.

“Ne kemi nevojë për një manual”, tha Hallmark.

Aston Martin nuk ka pasur një veturë manuale të prodhimit të rregullt që nga Vantage AMR 2019, dhe kompania ka ndërtuar vetëm 200 shembuj.

Por modele si 911 GT3 dhe S/T provojnë se ekziston një treg i vërtetë për transmisione manuale.

Ndryshe, EV është ende në linjë, megjithëse si shumë prodhues të tjerë të automjeteve, Aston po ndryshon planet e mëparshme të elektrifikimit.

“Ne do të kemi automjetin e parë me bateri elektrike në këtë dekadë, në pesë vitet e ardhshme, por në vend që të përpiqemi të prodhojmë sa më shumë që mundemi, ne do të bëjmë vetëm një”, tha shefi i markës.

Aston do të ndajë rezultatet financiare të vitit 2024 në fund të këtij muaji dhe Hallmark do të thellohet në mënyrën se si dëshiron ta kthejë kompaninë në organizatë “me performancë të lartë”.