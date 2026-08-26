CEO i Instagram-it mohon fshehjen e të dhënave për ndikimin e platformës tek adoleshentët

CEO i Instagram-it, Adam Mosseri, hodhi poshtë akuzat nga prokurorët amerikanë se kompania i ka fsheshur publikut informacione të dëmshme, ndërsa dëshmoi në një gjyq të madh federal mbi ndikimin e mediave sociale tek të rinjtë, transmeton Anadolu.
“Unë nuk po përpiqem të inkurajoj ekipin tim që të fshehë asgjë,” tha CEO, Adam Mosseri, në një sallë gjyqi në Kaliforni të martën, sipas The Guardian.
Prokurori Jason Slothouber e pyeti Mosserin në lidhje me veçorinë “Take a Break” të Instagram-it, e prezantuar për të inkurajuar adoleshentët të largohen nga platforma pas periudhave të gjata të lëvizjes. Slothouber vuri në dukje se vetëm 1,8 për qind e adoleshentëve ishin regjistruar, ndërsa Mosseri e promovoi publikisht atë pa e zbuluar atë shifër.
“Unë patjetër e kam thënë publikisht se normat e zgjedhjes janë të ulëta,” u përgjigj Mosseri duke shtuar se “Nuk e di nëse kam thënë numra”.
Dëshmia erdhi gjatë një gjyqi të jurisë federale në Oakland, Kaliforni, ku shtetet amerikane akuzojnë kompaninë Meta për dizajnimin e qëllimshëm të produkteve të varësisë që dëmtojnë shëndetin mendor të të rinjve dhe kontribuan në ankth, depresion dhe vetëvrasje. Shtetet pretendojnë gjithashtu se Meta mblidhte informacion nga fëmijët nën 13-vjeç pa pëlqimin e prindërve, duke shkelur ligjet federale dhe shtetërore.
Nëse Meta shpallet përgjegjëse, kompania mund të përballet me dëme deri në 200 miliardë dollarë dhe të urdhërohet të ndryshojë produktet e saj për të forcuar mbrojtjen për fëmijët. Meta i ka mohuar akuzat dhe i ka quajtur pretendimet për dëmet e mundshme të shteteve si një “pagesë të çuditshme”.
Mosseri, i cili ka udhëhequr Instagramin që nga viti 2018, është përballur me një kontroll të vazhdueshëm mbi efektin e platformës tek adoleshentët. Të martën, Slothouber e pyeti atë në lidhje me një postim në blog të botuar një ditë përpara dëshmisë së Mosserit në Senatin 2021, duke njoftuar veçorinë Take a Break. Mosseri tha se kompania dëshironte t’i tregonte publikut se po bënte përparim në fushën e sigurisë.
Prokurori gjithashtu e pyeti Mosserin për “mesazhet me daulle” (drumbeat messaging), një strategji e komunikimit të përsëritur të së njëjtës ide për të rritur ndërgjegjësimin. Mosseri mbrojti qasjen, duke thënë se mjetet e sigurisë duheshin theksuar në mënyrë të përsëritur te prindërit.
“Ne duhet ta përsërisim atë për të rritur ndërgjegjësimin për ato mjete” njoftoi ai.
Juria ka dëgjuar gjithashtu nga ish-inxhinieri i sigurisë dhe sinjalizuesi i Meta-s, Arturo Bejar, i cili akuzoi kompaninë se ka ndjekur një qasje “mos pyet, mos trego” për sigurinë e fëmijëve. Gjithashtu kanë dëshmuar psikologë dhe ish-punonjës të tjerë.
Gjyqi pritet të vazhdojë deri në shtator, ndërsa CEO i Meta-s, Mark Zuckerberg- është në mesin e atyre që janë planifikuar të dëshmojnë.