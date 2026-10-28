CEO-ja i Nvidia-s paralajmëron se Gjermania po mbetet pas në garën për Inteligjencën Artificiale

Drejtori ekzekutiv i Nvidia-s, Jensen Huang, paralajmëroi se Gjermania po mbetet prapa në garën e inteligjencës artificiale, ndërsa foli me anëtarët e medias në Londër javën e kaluar.
Pavarësisht potencialit të saj të fortë dhe pasurisë së talenteve, Huang beson se progresi në Evropë po bllokohet nga shumë hezitim dhe analiza dhe u ka bërë thirrje politikëbërësve që të jenë më të shpejtë në zbatimin e inteligjencës artificiale në praktikë.
Në përgjigje të shqetësimeve në lidhje me konkurrueshmërinë teknologjike të vendit, qeveria gjermane ka planifikuar bashkëpunim më të ngushtë me kompaninë amerikane.
Në samitin e investimeve Invest in Germany në Berlin këtë javë, Kancelari Friedrich Merz dhe Huang do të zbulojnë një pakt të përbashkët për inteligjencën artificiale që synon të përshpejtojë integrimin e produkteve të inteligjencës artificiale në të gjithë industrinë gjermane.
Qeveria gjermane po përgatitet të angazhojë qindra miliona euro për këtë iniciativë.
Krahas kompanisë startup Black Forest Labs, pritet të marrin pjesë rreth 10 kompani të themeluara gjermane, përfshirë Siemens dhe Audi.
Partneriteti bazohet në iniciativën Sovereign Open Source Foundation Models, një aleancë e dedikuar për zhvillimin e sistemeve të fuqishme të inteligjencës artificiale me burim të hapur.
Financimi do të përdoret kryesisht për të blerë kapacitet kompjuterik në Industrial AI Cloud të Deutsche Telekom, i cili është i pajisur me pajisjet më të fundit Blackwell të Nvidia-s.
Qeveria shpreson që investimi do ta bëjë Gjermaninë një destinacion më tërheqës për inovacionin dhe zhvillimin teknologjik.
Të martën, drejtues të lartë ndërkombëtarë, investitorë dhe zyrtarë qeveritarë në samitin Invest in Germany do të diskutojnë investimet e reja në Gjermani, duke u përqendruar në inteligjencën artificiale, energjinë dhe infrastrukturën, si dhe në konkurrueshmërinë e ekonomisë gjermane.