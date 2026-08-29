Ceuta ‘në prag të kolapsit’, Spanja kërkon ndihmën e Frontex

Spanja i ka kërkuar Komisionit Evropian (KE) mbështetjen nga Frontex dhe Europol për të ndihmuar në shqyrtimin e migrantëve që qëndrojnë në mënyrë të parregullt në Ceuta, sipas disa mediave spanjolle.
Ministri i Brendshëm i Spanjës, Fernando Grande-Marlaska, i ka kërkuar KE-së që Frontex, Europol dhe Agjencia e Bashkimit Evropian për Azilin (EUAA) të “forcojnë pajisjen e krijuar për të adresuar menaxhimin e triazhit dhe përpunimin pasues të dosjeve personale të emigrantëve që ende qëndrojnë në Ceuta në mënyrë të parregullt”.
Ministria e Brendshme kërkoi gjithashtu zgjatjen e Operacionit Minerva, një iniciativë e përbashkët e policisë spanjolle dhe agjencisë së mbrojtjes së kufijve të BE-së, Frontex.
Madridi kërkon që operacioni të vazhdojë deri më 2 shtator, derisa “të zgjidhet situata e krijuar në qytetin autonom”.
Madridi kërkoi gjithashtu “ndihmë nga Agjencia e Bashkimit Evropian për Azilin në kryerjen e intervistave dhe sigurimin e përkthyesve” me qëllim triazhimin e migrantëve.
Për shkak të kufizimeve hapësinore në Ceuta, ky proces pritet të kryhet elektronikisht.
Ministria e Brendshme njoftoi të premten se kufiri i Ceutës do të përforcohet me një paketë masash “të jashtëzakonshme”, të tilla si zgjerimi i valëpritësve Tarajal dhe Benzú, një sistem i përhershëm shamash detare, mbikëqyrje ajrore me dronë, anije të lehta ndërhyrjeje dhe pajisje nënujore të operuara nga distanca.
Në të njëjtën kohë, Asambleja e Ceutës i bëri thirrje unanimisht qeverisë qendrore të premten të veprojë “menjëherë dhe pa vonesa të mëtejshme”, duke argumentuar se qyteti është në një “situatë ekstreme, në prag të kolapsit”.
Bordi i Zëdhënësve, së bashku me deputetët jo të lidhur, miratuan unanimisht të premten një deklaratë institucionale duke i bërë thirrje qeverisë të miratojë masa urgjente një muaj pas hyrjes masive të të paktën 72,000 migrantëve nga Maroku.
“Ceuta ka humbur mënyrën e saj të jetesës dhe qetësinë e saj. Nuk kemi shumë kohë për të shmangur katastrofën”, paralajmëroi Presidenti i Ceutës, Juan Vivas.
Deklarata bën thirrje për kthimin në vendet e tyre, “në përputhje me ligjin” e atyre që morën pjesë në hyrjen masive dhe që janë ende në Ceuta. Ajo gjithashtu mbështet të drejtën e qytetarëve për të demonstruar, për sa kohë që kjo bëhet “në mënyrë paqësore dhe të rregullt”, dhe dënon incidentet e dhunshme të regjistruara ditët e fundit.
“Askush nuk mund ose nuk duhet ta marrë ligjin në duart e veta. Mbrojtja e Ceutës dhe interesave të popullit të saj mund të ndiqet vetëm përmes ligjshmërisë”, tha Vivas.