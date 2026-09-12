SHBA lidh imazhet satelitore kineze me sulmin iranian ku u vranë 3 ushtarë

Zyrtarët amerikanë kanë lidhur imazhe satelitore me rezolucion të lartë, të siguruara nga subjekte kineze, me një sulm raketor iranian që vrau tre ushtarë amerikanë në Jordani në muajin korrik, transmeton Anadolu.
Duke cituar zyrtarë të njohur me çështjen, Wall Street Journal tha se Teherani kishte siguruar imazhet para dhe pas sulmit të 17 korrikut ndaj Bazës Ajrore Muwaffaq Salti, ku raketat balistike goditën një zonë banimi, duke vrarë tre ushtarë amerikanë dhe duke plagosur katër të tjerë.
Raporti e cilësoi këtë si treguesin më të qartë deri më tani se ndihma kineze për Iranin gjatë luftës ka pasur pasoja vdekjeprurëse për forcat amerikane.
Sipas raportit, Washingtoni nuk e ka akuzuar Pekinin për përfshirje të drejtpërdrejtë dhe identiteti i furnizuesve kinezë nuk u bë i ditur. Në të thuhet se zyrtarë të lartë amerikanë e ngritën këtë çështje me homologët e tyre kinezë, të cilët i mohuan akuzat dhe kërkuan prova.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kinës akuzoi palë të paidentifikuara se po përpiqeshin ta lidhnin Kinën me konfliktin.
Zbulimi vjen disa javë përpara takimit të planifikuar më 24 shtator mes presidentit Donald Trump dhe homologut të tij kinez, Xi Jinping. Journal tha se administrata është përpjekur të shmangë përplasjet publike me Pekinin që mund të rrezikojnë samitin.
Raporti gjithashtu tha se Washingtoni në muajin maj sanksionoi tre kompani kineze për shitjen e imazheve Iranit dhe se zyrtarët amerikanë tani janë të shqetësuar gjithashtu se të dhënat kineze mund ta ndihmojnë Teheranin të shënjestrojë anijet luftarake amerikane në rajon.