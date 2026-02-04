Çfarë armëpushimi? Sulmet izraelite në Gaza vrasin 23 palestinezë që nga agimi

Sulmet izraelite në mbarë Rripin e Gazës kanë vrarë të paktën 23 palestinezë që nga orët e hershme të mëngjesit të sotëm, mes tyre edhe dy fëmijë.
Kalimet përmes pikës kufitare të Rafahut pritet të rihapen sot, pasi më herët një zëdhënës i Shoqatës Palestineze të Gjysmëhënës së Kuqe kishte njoftuar se evakuimi i pacientëve dhe të plagosurve ishte anuluar për ditën e sotme.
Ndërkohë, një i ri palestinez u qëllua për vdekje nga forcat izraelite të martën në mbrëmje gjatë një bastisjeje në qytetin Jeriko, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sipas të dhënave palestineze, lufta izraelite në Gaza ka shkaktuar vdekjen e të paktën 71,824 personave dhe plagosjen e 171,608 të tjerëve që nga tetori i vitit 2023. Nga ana tjetër, në sulmet e 7 tetorit 2023 në Izrael u vranë rreth 1,139 persona dhe rreth 250 u morën peng. /mesazhi