Çfarë do i bënte qënies palestineze ky plan i pashpirt i Jared Kushnerit për Gazën

Një karikaturë denoncuese që i thotë të gjitha, shikojeni…
Një karikaturë prekëse e Peter de Wit tregon prindërit duke u rrezitur në një plazh idilik në Gaza, ndërsa fëmija i tyre gërmon me kënaqësi kafka në rërë.
“Gaza Beach 2030” e De Wit fitoi çmimin për karikaturën më të mirë politike në Holandë vitin e kaluar.
Tani, një plan i paraqitur nga dhëndri i Presidentit të SHBA-së Donald Trump mund ta kthejë një pamje kaq distopiane në realitet.
Jared Kushner, i cili shërben si i dërguari special i SHBA-së, ka njoftuar plane për një “Gazë të Re” – me rrokaqiej vezullues, atraksione turistike bregdetare dhe lagje të tëra të dedikuara për biznes dhe tregti.
Duke folur në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, Kushner u tha udhëheqësve globalë se enklava palestineze do të qeveriset sipas “parimeve të një ekonomie të tregut të lirë”.
Ai tha se do të përpiqet të pasqyrojë “të njëjtën mënyrë të menduari dhe të njëjtën qasje” si Amerika e Trump-it.
Analistët besojnë se plani është një tjetër shembull i korporatave dhe individëve që përpiqen të përfitojnë nga lufta dhe gjenocidi.
“Njerëzit kanë përfituar nga ky gjenocid dhe ai po vazhdon”, tha për Middle East Eye Daniel Levy, një analist britaniko-izraelit dhe ish-negociator paqeje.
Më shumë se 71,500 palestinezë janë vrarë në luftën e Gazës, e cila është njohur si gjenocid nga Kombet e Bashkuara, ekspertët e gjenocidit dhe organizatat e të drejtave të njeriut.
Si shembull i një përfitimi të tillë, Levy përmend Fondacionin Humanitar të Gazës, një projekt shumë i diskutueshëm i ngritur nga SHBA-të dhe Izraeli, në të cilin kontraktorët privatë janë akuzuar se e shndërruan shpërndarjen e ndihmës në një “kurth vdekjeprurës fitimprurës”.
Abed Abou Shhadeh, një analist politik palestinez me bazë në Jaffa, citon librin e Naomi Klein, “Doktrina e shokut: Ngritja e kapitalizmit të fatkeqësive”, si një ilustrim të përsosur se si subjektet e fuqishme shfrytëzojnë konfliktin dhe fatkeqësitë.
“Kështu veprojnë korporatat, veçanërisht ato amerikane. Ato i shohin fatkeqësitë si një mundësi investimi”, tha ai për MEE.
“Unë dhe ju mund t’i shohim vdekjet e njerëzve si diçka tragjike. Ata i shohin vdekjet e njerëzve si një mundësi për të marrë tokën e tyre, për të marrë apartamentet e tyre dhe për t’u hequr të drejtat mbi tokën e tyre.”
Abou Shhadeh tha se ata që përfitojnë nuk do të jenë vetëm amerikanë dhe izraelitë, por edhe nga vende të ndryshme. Ata do të përfshijnë biznesmenë arabë, thotë ai, dhe madje mund të përfshijnë disa palestinezë të pasur.
“Por në fund të fundit, vetë populli palestinez është i përjashtuar.”
Avi Shlaim, një akademik i shquar britaniko-izraelit, beson se projekti është “absurd dhe i turpshëm”.
“Plani i Kushnerit për Gazën është një projekt klasik kolonial që injoron plotësisht të drejtat dhe aspiratat e popullsisë lokale”, tha ai.
“Karakteristika më e habitshme e planit është mohimi i plotë i çdo agjencie palestineze.”
Rrokaqiej që i ngjajnë Gjirit
Prezantimi i Kushnerit në Davos përfshinte paraqitje të inteligjencës artificiale se si do të dukej “Gaza e Re”.
Në një diapozitiv – ndoshta duke konfirmuar mungesën e pjesëmarrjes palestineze – arabishtja është shkruar në drejtimin e gabuar.
Diapozitivi i dytë tregon një imazh të një horizonti të mbushur me rrokaqiej qelqi.
Nuk është hera e parë që Gaza është quajtur një zonë ekonomike e depolitizuar që i ngjan diçkaje tjetër: udhëheqësit izraelitë e shpallën atë dekada më parë si një qendër të teknologjisë së lartë të ngjashme me Singaporin.
Levy vëren se në të njëjtën kohë kur Kushner dhe Trump njoftuan këto plane, buldozerët izraelitë po shembnin selinë e agjencisë së ndihmës së OKB-së për refugjatët palestinezë, UNRËA, në Jerusalemin Lindor të pushtuar.
Ai i lidh të dy ngjarjet.
“Po vjen nga i njëjti vend. Po përpiqen të shkëpusin lidhjen e njerëzve me atë tokë, me zonën më të gjerë të Palestinës. Bëhet fjalë për fshirjen e asaj lidhjeje.”
Abou Shahdeh pajtohet dhe thotë se edhe nëse planet e Kushnerit dhe Trump-it përfshijnë teknokratë individualë palestinezë, ato nuk përfaqësojnë Palestinën.
“Këta teknokratë – ata mund të jenë njerëz të shkëlqyer – por për sa kohë që janë aty si individë, nuk mund të flasin si popull palestinez”, thotë ai.
“Kur flet për palestinezët, për komunitetin dhe organizatën, ke nevojë që njerëzit të jenë pjesë e një grupi për të pasur legjitimitetin tënd. Duhet të jesh pjesë e diçkaje më të madhe.”
Hamasi nuk do të tërhiqet në heshtje
Shumica e analistëve besojnë se gjasat e një “Gaze të tregut të lirë” të tillë janë të ulëta.
Kushner foli gjatë për fazat e ndryshme të demilitarizimit të Hamasit gjatë fjalimit të tij në Davos. Ai vuri në dukje se asnjë rindërtim nuk do të fillojë derisa të ketë çarmatim të plotë.
Anelle Sheline, një ish-zyrtare e Departamentit të Shtetit të SHBA-së që dha dorëheqjen për shkak të luftës në Gaza, e sheh këtë si një pengesë të madhe.
“Pres që Hamasi t’i përmbahet angazhimit të tij të deklaruar se nuk do të çarmatoset plotësisht nëse nuk krijohet një shtet palestinez”, i tha ajo MEE.
Sheline tha se edhe ndërsa zhvillonte një luftë që injoronte kufijtë e vendosur nga ligji ndërkombëtar mbi viktimat civile, Izraeli kishte dështuar ta detyronte Hamasin të dorëzohej ose të çarmatosej.
“Është e pamundur që një entitet tjetër të kishte qenë më i suksesshëm në këtë drejtim”, përfundoi ajo.
“Trump duhet të mbajë parasysh dështimet e tij në Irak dhe Afganistan – kritika që e ndihmuan atë të bëhej një kandidat tërheqës për amerikanët e lodhur nga pushtimet dhe luftërat e kota.” /tesheshi