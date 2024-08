Çfarë duhet të hamë për të mos e ndjerë vapën

Nëse nuk je afër detit, temparaturat e larta janë një makth. Lëkura duket sikur zien, me flokët nuk mund të bësh asgjë tjetër përveçse t’i kapësh sa më lart të mundesh dhe je gjatë gjithë kohës në kërkim të diçkaje të freskët. Ushqimet pastaj, janë problem më vete. Duket sikur nuk mund të konsumosh asgjë sepse…vapa.

Por, nëse nuk e dinit disa ushqime duhen konsumuar pikërisht në këtë periudhë të vitit, për t’i përballuar shumë më mirë ditët e nxehta.

Listën e plotë e keni më poshtë:

1. Kastraveci

2. Luleshtrydhe

3. Shalqi (padyshim)

4. Ananasi

5. Mango

6. Portokalle

Pra, me pak fjalë vetëm fruta dhe zarzavate. E dimë që po prisnit që mes tyre të shihnit të shkruar ndonjë akullore, por duke konsumuar atë do ta ndjeni edhe më shumë vapën. Përveç këtyre që renditëm më lart, mos harroni të pini UJË! Vetëm kështu do ta mbani trupin të hidratuar.