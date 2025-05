Çfarë është Fondacioni Humanitar i Gazës?

Aljazeera ka raportuar për dorëheqjen e drejtorit ekzekutiv të GHF-së, Jake Wood.

Ja çfarë dihet rreth grupit të mbështetur nga SHBA-ja dhe Izraeli:

Organizata bamirëse, e regjistruar në Zvicër, synon të ngrejë katër vende shpërndarjeje në Gazën jugore, të drejtuara nga kompani private sigurie dhe të mbikëqyrura nga ushtria izraelite, për të siguruar që ndihma të mos “devijohet” nga Hamasi.



Kombet e Bashkuara thonë se nuk do të bashkëpunojnë me GHF-në sepse plani i saj i shpërndarjes nuk është i paanshëm, neutral ose i pavarur.



Zyrtarët atje gjithashtu hedhin poshtë pretendimet izraelite për devijim në shkallë të gjerë të ndihmës nga luftëtarët palestinezë.



Grupet e ndihmës thonë se GHF kërkon të zëvendësojë sistemin ekzistues të drejtuar nga OKB-ja, e cila tashmë ka 400 pika shpërndarjeje në të gjithë Gazën dhe do të arrijë vetëm një numër të kufizuar njerëzish.



Zyrtarët e ndihmës thonë se kjo do të çonte përpara gjithashtu planet ushtarake të Izraelit për të detyruar palestinezët të lëvizin nga veriu në jug të Gazës dhe përfundimisht të largohen plotësisht nga enklava.



Shefi i ndihmës së OKB-së, Tom Fletcher, thotë se GHF “e kushtëzon ndihmën nga qëllimet politike dhe ushtarake” dhe thekson se grupet humanitare në Gaza tashmë i kanë njerëzit, rrjetet e shpërndarjes dhe besimin e komuniteteve për të shpërndarë furnizime – nëse vetëm Izraeli do t’i lejonte.