Çfarë i ndodh trurit tuaj kur keni sheqer të lartë në gjak

Glukoza arrin në tru disa minuta pas një vakti të pasur me sheqer, por ashpërsia dhe shpejtësia e simptomave varen nga personi dhe mënyra se si trupi e rregullon glukozën.
Sipas Health, sheqeri i lartë në gjak mund të shkaktojë simptoma që variojnë nga të lehta në të rënda, duke përfshirë mjegullim të trurit, të menduar më të ngadaltë, probleme me përqendrimin dhe kujtesën, lodhje, ndryshime të humorit, konfuzion, përgjumje ekstreme, ulje të vigjilencës, kriza ose humbje të vetëdijes në raste më të rënda.
Sheqeri i ulët në gjak mund të çojë gjithashtu në vështirësi në përqendrim, konfuzion, kriza ose humbje të vetëdijes.
Vetëm simptomat nuk mund të tregojnë me siguri nëse sheqeri në gjak është i lartë apo i ulët. Mjekët këshillojnë që njerëzit që i vënë re ato duhet të testojnë sheqerin në gjak sa më shpejt të jetë e mundur, veçanërisht nëse kanë diabet ose marrin ilaçe të tilla si insulina ose kortikosteroidet, dhe të ndjekin planin e trajtimit të ofruar nga ekipi i tyre mjekësor.
Mary Feldman, një neurologe në Qendrën Mjekësore Dartmouth Hitchcock në Lebanon, New Hampshire, vuri në dukje se një ëmbëlsirë nuk ka gjasa të ndryshojë në mënyrë dramatike funksionin e trurit tek një person, trupi i të cilit e rregullon mirë glukozën.
Megjithatë, tek njerëzit me diabet ose rezistencë ndaj insulinës, një rritje e madhe e glukozës mund të zvogëlojë rrjedhjen e gjakut në pjesë të caktuara të trurit.
“Kjo mund të çojë në simptoma të mjegullimit të trurit, probleme me kujtesën dhe vëmendjen, si dhe përkeqësim të humorit, siç është rritja e trishtimit dhe ankthit”, tha Feldman për Health.
Endokrinologu Joseph Barrera i Spitalit Providence Mission në Orange County, Kaliforni, tha se aftësia për të menduar qartë mund të fillojë të ndryshojë disa orë pas rritjes së niveleve të glukozës.
Për disa njerëz, sheqeri pak i ngritur nuk shkakton simptoma, ndërsa të tjerët ndihen të lodhur, me kokë të turbullt ose me vështirësi në përqendrim. Efekti mund të ndodhë më shpejt kur sheqeri në gjak bëhet shumë i lartë dhe shkakton dehidratim ose çekuilibër të elektroliteve.
Një vlerë glukoze mbi 180 miligramë për decilitër afërsisht dy orë pas fillimit të një vakti konsiderohet e lartë për shumicën e të rriturve me diabet, megjithëse diapazoni personal i synuar mund të ndryshojë.
Një rritje afatshkurtër e glukozës nuk lë dëmtime të përhershme në tru tek shumica e njerëzve, por komplikacionet serioze emergjente të diabetit, siç është ketoacidoza diabetike ose gjendja hiperglicemike hiperosmolare, mund të jenë kërcënuese për jetën.
Me kalimin e viteve, hiperglicemia afatgjatë mund të dëmtojë enët e gjakut që furnizojnë trurin me gjak të pasur me oksigjen dhe të shkaktojë inflamacion, gjë që rrit rrezikun e goditjes në tru dhe demencës vaskulare.
Diabeti shoqërohet gjithashtu me një rrezik më të lartë të sëmundjes së Alzheimerit, megjithëse kjo nuk do të thotë që çdo person me diabet do ta zhvillojë sëmundjen.
Simptomat afatshkurtra, të tilla si të menduarit më i ngadaltë dhe vështirësia në përpunimin e informacionit, në përgjithësi përmirësohen kur glukoza kthehet në një nivel më të sigurt.
Ndryshimet që ndodhin me kalimin e viteve, duke përfshirë dëmtimin e enëve të vogla të gjakut, humbjen e indeve të shëndetshme të trurit dhe tkurrjen e trurit, mund të jenë të përhershme.
Nëse përjetoni mjegullim të trurit ose lodhje të pazakontë, hapi i parë është të kontrolloni sheqerin në gjak.
Kujdesi emergjent duhet të kërkohet për konfuzion të ri, ndryshime në vetëdije, vështirësi në zgjim, të fikët, kriza, dobësi të papritur, mpirje, ndryshime në shikim, vështirësi në të folur, të vjella të përsëritura, dhimbje të forta stomaku, frymëmarrje të thellë dhe të shpejtë, shenja të rënda të dehidratimit ose ketone të larta dhe në përkeqësim.