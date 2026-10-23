Çfarë kërkon PDK-ja të ndryshojë në Ligjin për Specialen

Pas pak më shumë se dy javësh prej kur u miratua Ligji i ri për Specialen, Patria Demokratike e Kosovës (PDK) ka vlerësuar se ka nevojë për trajtim të dispozitave të tij që ndërlidhen me juridiksionin dhe mandatin e gjykatës, si dhe me garantimin e plotë të të drejtave kushtetuese të personave që po gjykohen.
Pas kërkesës së PDK-së, e cila kishte iniciuar e hartuar Ligjin, presidentja Justina Shiroka-Pula e ka kthyer atë në Kuvend për shqyrtim.
“Në arsyetimin e vendimit, presidentja ka bërë të ditur se ka zhvilluar dhe po vazhdon konsultimet me përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve përkatëse shtetërore, me qëllim të bashkërendimit të veprimeve ndërinstitucionale dhe diplomatike për dokumentimin, mbrojtjen dhe afirmimin e së vërtetës historike të Luftës Çlirimtare të Kosovës dhe të rolit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si dhe për mbrojtjen sa më të mirë të të drejtave dhe interesave të krerëve të saj që po gjykohen në Dhomat e Specializuara”, thuhet në njoftimin Presidencës së Kosovës.
Gjatë ditës së enjte, Partia Demokratike i ka kërkuar presidentes Shiroka-Pula që Ligjin t’ia kthejë Kuvendit për rishqyrtim.
Sipas Grupit Parlamentar të PDK-së, synimi është plotësimi i disa dispozitave dhe adresimi i elementeve që mund ta pengojnë zbatimin e ligjit.
“Pas konsultimeve të gjera, PDK-ja vlerëson se rishqyrtimi do të mundësonte plotësimin e dispozitave të caktuara dhe forcimin e sigurisë juridike të ligjit, në funksion të interesit shtetëror dhe garantimit të plotë të të drejtave kushtetuese të çlirimtarëve tanë, të cilët po gjykohen pranë Dhomave të Specializuara”, thuhet në kërkesën e PDK-së për presidenten.
Në komunikatë, PDK-ja është shprehur krenare për nismën e saj ligjore dhe mbështetjen që ka marrë, por aty është theksuar se kërkesa për rishqyrtim nuk nënkupton nisjen e procesit nga e para.
“Mbrojtja e UÇK-së, e vlerave të luftës çlirimtare dhe mbështetja për çlirimtarët në Hagë mbeten përgjegjësi të panegociueshme. Ligji është i finalizuar në pjesën dërrmuese të tij. Rishqyrtimi synon një verifikim përfundimtar profesional dhe adresimin e elementeve që mund të pengojnë zbatimin e tij. Kërkesa është për rikthim në Kuvend, jo në Qeveri apo për nisjen e punës nga e para. Ky proces duhet t’i shërbejë finalizimit dhe hyrjes së ligjit në fuqi, pa vonesa të panevojshme”, thuhet tutje në komunikatën e PDK-së.
PDK-ja ka ftuar ekspertët që kanë shprehur gatishmëri për të kontribuuar, përfshirë Avokatin e Popullit, t’i paraqesin propozimet e tyre konkrete dhe ka thënë se pret që, ashtu siç u miratua më 6 tetor 2026, ta miratojmë sërish brenda 4 javësh.
“Gatishmëria për ta përmirësuar ligjin nuk është në asnjë mënyrë tërheqje prej tij. PDK-ja nuk do të heqë dorë nga hyrja e tij në fuqi assesi. Qëndrojmë prapa nismës sonë, kërkesës qytetare dhe zotimit për të mos i lënë vetëm çlirimtarët tanë”, thuhet në njoftimin e PDK-së.
Ndryshe nga Grupi Parlamentar i tij deputeti, Përparim Gruda, në një postim në Facebook ka thënë se Ligji për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara nuk ka asnjë gabim.