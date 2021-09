Çfarë të konsumoni dhe çfarë të shmangni për zorrë të shëndetshme

Mjeku Alejandro Junger në librin e tij, “Healthy Digestion”, prezantoi programin e tij revolucionar të krijuar posaçërisht për të rivendosur zorrët.

Kombinimi i duhur i ushqimit është hapi i parë drejt shëndetit optimal dhe sa i përket njerëzve që duan të shërojnë, ruajnë shëndetin ose forcojnë imunitetin. Imuniteti krijohet në zorrët dhe pa tretje të shëndetshme nuk ka shëndet të mirë.

Rregulli 80-20 është një mënyrë e thjeshtë për të kujtuar veten se çfarë ushqimesh duhet të hani dhe në çfarë sasie. Tetëdhjetë për qind e pjatave janë të mbushura me perime me gjethe jeshile dhe perime të tjera (të papërpunuara, të ziera, të pjekura ose të gatuara në ujë), dhe njëzet për qind me proteina dhe yndyra të mira (mish, peshk, avokado dhe më shumë). Nuk ka nevojë të numëroni kaloritë.

Është një proces vizual: thjesht shikoni pjatën dhe mbushni tetëdhjetë për qind me perime me gjethe jeshile dhe perime të tjera, dhe njëzet për qind e mbetur me proteina dhe yndyrë të mirë. Ndaloni së ngrëni kur jeni 80 për qind të ngopur. Kjo do të ndihmojë trupin tuaj të tretet ushqimi më lehtë.

Kombinim ushqimor i menduar

Për ta bërë më të lehtë tretjen e ushqimit, kombinoni perimet me gjethe jeshile dhe perime të tjera me proteina shtazore (peshk, mish, vezë). Kombinoni perimet me gjethe jeshile dhe perime të tjera me proteina bimore (thjerrëzat). Mos i kombinoni proteinat shtazore dhe bimore.

Disa ushqime, të tilla si fasulet dhe llojet e caktuara të frutave, përjashtohen nga dieta e tretjes së shëndetshme sepse është e vështirë të tretet ose është shumë e pasur me sheqer, edhe pse është e domosdoshme në shumicën e formave të shëndetshme të dietës.

Konsumoni: