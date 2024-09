Chevrolet prezanton veturën e re sportive Corvette ZR1, ka 1079 kuaj-fuqi

Chevrolet po prezanton Corvette të re ZR1. Adhuruesit amerikanë të veturave sportive kurrë nuk kanë pasur problem me fuqinë aq sa me transferimin e tij në sipërfaqe, veçanërisht nëse rastësisht shfaqet një kthesë.

Corvette e fundit i zgjidhi pothuajse të gjitha problemet dhe performanca e ZR1 shkoi disa hapa më tej në territorin e hipersportit.

Ka njw motor 5.5 V8 twinturbo që tani zhvillon një fuqi të jashtëzakonshme prej 1079 kuaj-fuqi, që është më shumë se, për shembull, Veyron.

Ndwrruesi me tetë shpejtësi me një tufë të dyfishtë është rishikuar gjithashtu, ndërsa tërheqja motorike është ende në rrotat e pasme.

Dhe e gjithë kjo në Chevrolet do të tarifojë dukshëm më shumë se performanca bazë, por jo shumë larg vlerësimit të vendosur në 200,000 dollarë.

Nga ana tjetër, trupi i modifikuar do të ketë aksesorë të shumtë duke përfshirë një thithës ajri të madh. Epilogu është ftohja optimale e motorit dhe një shtytje deri në 544 kilogramë.

Nëse çdo gjëje i shtojmë peshën prej 1.7 tonësh, ZR1 lë pas përbindësha si Veyron i përmendur për sa i përket raportit të fuqisë ndaj peshës.

Shpejtësia maksimale me siguri i kalon 350 km/h, kurse përshpejtimi nuk dihet. Kjo është arsyeja pse dihet se çerek milja përshkohet për më pak se 9.7 sekonda me një shpejtësi prej 241 km/h. Për ndalim të sigurt ka frena karbon-qeramike me disqe 400 mm përpara dhe 390 mm pas.