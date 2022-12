Chollet dhe Escobar sot nisin vizitën në Kosovë

Këshilltari i Departamentit amerikan të Shtetit, Derek Chollet, dhe i dërguari i ShBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar sot do të nisin vizitë dyditore në Kosovë.

Vizita e tyre pritet të ndodhë në kohën e rritjes së tensioneve në veri të vendit, kur grupet kriminale serbe në veri, sulmet me armë zjarri e shok bomba ndaj Policisë së Kosovës, sulmet me shok bomba ndaj gazetarëve e vëzhguesve të EULEX-it kanë pamundësuar lirinë e lëvizjes së qytetarëve dhe qarkullimit të mallrave në Jarinje dhe Bërnjak.

Përveç në Kosovë, Chollet do që qëndrojë edhe në Serbi, Bosnjë e Hercegovinë, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi, Kroaci dhe Belgjikë nga 11 deri më 17 dhjetor, është bërë e ditur përmes një njoftimi për media nga DASH-i.

Kujtojmë po ashtu se kjo vizitë vjen menjëherë pas asaj të emisarit të BE-së, për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçk, i cili qëndroi në Prishtinë dhe Beograd për tu takuar me krerët e dy shteteve.

Lajçak, ka thënë se gjatë takimit të tij me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti është ripërsëritur thirrja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve fqinje. Ai ka thënë se janë duke punuar për çështjen e normalizimit të raporteve, teksa shtoi se “nuk ka më kohë për të humbur”.