Chrysler pritet të sjell një crossover elektrik

Modeli tjetër i ri për markën Chrysler të Stellantis do të jetë një crossover elektrik, i cili pritet të vjen në vitin 2025, tha CEO i kompanisë, Christine Full.

Ajo gjithashtu deklaroi se Chrysler pret të vazhdojë të ofrojë modelin e njohur hibrid të Paqësorit “deri në fund të dekadës”.

Kujtojmë se marka edhe në të kaluarën ka bërë disa njoftime të ngjashme duke premtuar se “elektrizimi” do të bëhet deri në vitin 2028.

Duke folur në një konferencë në Detroit, drejtori ekzekutiv i Chrysler deklaroi se dizajni i crossover-it të ri ishte frymëzuar nga koncepti Airflow që u prezantua në Panairin vitin e kaluar, raporton faqja Autoblog.

Crossoveri i ri do të ndajë arkitekturën STLA Large me modelet e tjera Stellantis, vuri në dukje ajo, që do të thotë se mund të shohim arkitektura 400 dhe 800 volt, si dhe bateri që do të ofrojnë deri në 650 kilometra rreze.