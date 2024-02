Çifti i sapomartuar palestinez janë gjallë në kundërshtim me raportimet për vdekjen e tyre

Një çift i sapomartuar në Gaza është ende gjallë, në kundërshtim me raportet që më herët njoftuan vdekjen e tyre në një sulm ajror izraelit në Rafah, në jug të Rripit të Gazës, dy ditë pasi shpallën martesën e tyre.

“U martova të premten e kaluar, jam ende gjallë, faleminderit Zotit”, tha dhëndri Mahmoud Khzeiq për gazetarin e Anadolu.

Ai sqaroi se “lajmi që qarkulloi në rrjetet sociale ishte për një nuse dhe dhëndër të sapomartuar, nga familja e Ebu Nahlit në qytetin Rafah, Allahu i mëshiroftë”.

Mahmoud tha gjithashtu se ai ende jeton në një tendë në një strehë dhe se gëzimi i tij nuk ka përfunduar, pasi ai shpreson që lufta në Gaza të përfundojë së shpejti.

“Me dëshirën e Zotit, pas përfundimit të luftës, unë dhe nusja ime do të shkojmë për Umre (në Arabinë Saudite) për të kaluar muajin e mjaltit atje dhe për të kompensuar gëzimin tonë jo të plotë”, shtoi dhëndri.

Të premten e kaluar, Mahmoud Khzeiq pati një festë të vogël dasme në një strehë për njerëzit e zhvendosur në qytetin Deir al-Balah, në qendër të Rripit të Gazës, me pjesëmarrjen e fqinjëve dhe miqve të tij të strehuar.

Në atë kohë, ai tha për Anadolu se shpresonte që situata në Gaza të ishte më e mirë dhe e qetë për ta bërë dasmën e tij në një vend më të mirë dhe në një sallë të madhe dasmash.

Ai tha se u largua nga qyteti i Gazës nën bombardimet izraelite dhe kërkoi strehim në qytetin Deir al-Balah, duke e shtyrë atë të vononte martesën e tij, e cila ishte planifikuar për në tetor.

“Ne nuk mund ta mbajmë martesën tonë të pezulluar, kështu që vendosëm të bëjmë një festë të vogël dasme në strehë për t’u sjellë lumturi fqinjëve dhe miqve tanë të zhvendosur,” tha Mahmoud.

Të hënën, disa llogari në mediat sociale qarkulluan një foto për Mahmoud dhe nusen e tij, nga dasma e tyre, duke thënë se ata u vranë në një sulm ajror izraelit në Rafah.

Menjëherë pas kësaj, u duk se dy çifti i sapomartuar ishin Abdullah Abu Nahl dhe nusja e tij Maryam Deeb, të cilët gjithashtu njoftuan martesën e tyre të premten.

Sulmi izraelit në verilindje të Rafahut la gjithashtu gjashtë anëtarë të familjes së dhëndrit të vrarë dhe tre të tjerë të plagosur.

