Cila është mënyra më e mirë për të ruajtur mollët që t’i mbajnë të freskëta për një kohë të gjatë

Mollët e ruajtura në frigorifer qëndrojnë të freskëta më gjatë se ato në banakun e kuzhinës, dhe në temperaturë të gabuar ato prishen deri në tre herë më shpejt, shpjegon profesori Chris Watkins nga Universiteti Cornell, i cili hulumton ruajtjen e këtij fruti.
Watkins, i cili është përfshirë në bujqësi dhe shkencën e bimëve për 40 vjet, i thotë revistës amerikane Southern Living se frigoriferi është baza e ruajtjes së duhur të mollëve.
“Temperatura e ulët zvogëlon shkallën e frymëmarrjes së frutave dhe kështu ngadalëson plakjen e tyre”, shpjegoi ai.
Mollët janë më të përshtatshme për një temperaturë prej -1 deri në 0 °C dhe një lagështi prej rreth 90 përqind, kështu që vendi më i mirë për to është sirtari i frutave dhe perimeve në frigorifer. Ato mund të zgjasin gjashtë deri në tetë javë atje, dhe një deri në dy në tryezën e kuzhinës. Në 10 °C ato prishen dy deri në tre herë më shpejt sesa në 0 °C.
Varietetet e forta dhe me lëkurë të trashë, të tilla si fuji, galla, granny smith dhe romeo, zgjasin më shumë, ndërsa varietetet me lëkurë të hollë, të tilla si golden delicious, prishen më shpejt. Mollët e prera në feta duhet të vendosen në frigorifer sa më shpejt të jetë e mundur, në një qese me zip ose në një enë hermetike, dhe ato do të zgjasin tre deri në pesë ditë.
Mollët lëshojnë etilen, një hormon pjekurie, prandaj, thotë Watkins, kivi piqet më shpejt kur vendoset në një qese letre me një mollë. Me kontakt të zgjatur, perimet mund të zverdhen para kohe dhe karotat mund të hidhen për shkak të kësaj, por në frigoriferin e shtëpisë ekspozimi zakonisht nuk është aq i gjatë sa të jetë problem. Megjithatë, lëkura e një molle është poroze dhe mund të thithë aromat e ushqimeve aty pranë.
Para ruajtjes, mollët duhen larë dhe tharë mirë, por mos i fërkoni fort, pasi kjo heq shtresën natyrale të dyllit që i mbron nga mikroorganizmat. Është mirë t’i mbani në një qese plastike me vrima, në një shtresë të vetme, në mënyrë që ajri të qarkullojë dhe lagështia të mos shkaktojë myk. Mollët me gropëza ose gërvishtje duhen ngrënë të parat, pasi ato prishen më shpejt dhe lëshojnë më shumë etilen.
Watkins këshillon mbajtjen e mollëve në frigorifer dhe nxjerrjen e tyre sipas nevojës. Një mollë me cilësi të mirë, thotë ai, mund të zgjasë për disa ditë në një tas frutash, varësisht nga varieteti.