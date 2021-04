Cilat janë risitë që i solli sot Apple: Nga iPad Pro, iMacs dhe telefon ngjyrë vjollce

CEO i Apple Tim Cook filloi ngjarjen e Apple nga kampusi i kompanisë Cupertino, California, me pak ndihmë nga realiteti i shtuar.

Të njëjtat rrotullime shumëngjyrëshe AR që u përfshinë në ftesat për ngjarjen bënë një paraqitje në një video të shkurtër që nisi ngjarjen. Vorbullat lëvizën rreth Cook dhe formuan fjalën: hello.

Apple Inc (AAPL.O) njoftoi një linjë kompjuterësh të hollë iMac dhe iPad me video me cilësi më të lartë që përdorin procesorët e vet, pasi shpejton migrimin e saj larg Intel (INTC.O) dhe shkon në një botë pune nga shtëpia, raporton reuters.

Kompania gjithashtu lansoi produkte përfshirë AirTags për të gjetur artikuj të humbur dhe shërbime pajtimi në podcast. AirTags do të kushtojnë 29 dollarë secili, ndërsa iMac do të fillojë me 1,299 dollarë.

Shumëllojshmëria e gjerë e njoftimeve kryesisht ishte telegrafuar para prezantimit, e cila nuk kishte ndonjë befasi të madhe. Aksionet e Apple ranë 1.3 për qind, pak më shumë se rënia prej 1 për qind e indeksit Nasdaq.

Kompjuterët më të hollë iMac do të përdorin një njësi qendrore të përpunuar nga Apple dhe do të vijnë në shtatë ngjyra, përfshirë vjollcën dhe jeshile. Me një ekran 24-inç (61 cm), iMac-të janë të trasha vetëm 11.5 milimetra.

IMac-et e reja gjithashtu shfaqin një kamera të përparme dhe një grup mikrofoni me cilësi më të lartë, duke iu përgjigjur ankesave nga konsumatorët gjatë pandemisë se kamerat e kompjuterit nuk kishin ecur me ritmet me iPhone dhe iPad të kompanisë gjatë një epoke të thirrjeve video të përhapura.

Apple prezantoi iPad Pro të ri që përdorin të njëjtin çip M1 si kompjuterët e saj, në vend të një versioni të zmadhuar të çipave të saj, iPhone dhe portave shtesë për lidhjen e monitorëve dhe lidhjes 5G, duke synuar pajisjen te krijuesit e përmbajtjes që kërkojnë një pajisje të lëvizshme. Kompania gjithashtu tha se kontrollorët nga PlayStation të Sony dhe Xbox të Microsoft do të punojnë me iPad Pro, duke synuar lojtarët me shpejtësinë dhe ekranin e pajisjes së re.

Kompania gjithashtu njoftoi shërbimet e pajtimit në podcast që do të konkurrojnë me Spotify rival (SPOT.N). Çmimet e pajtimit do të përcaktohen nga krijuesit dhe do të faturohen çdo muaj, tha Apple. Apple do të tarifojë krijuesit 19.99 dollarë në vit për programin e saj të podcastit.

Apple gjithashtu azhurnoi kutinë e saj të sipërme Apple TV me një prodhim më të mirë ngjyrash dhe një procesor më të shpejtë të procesorit. Apple TV i ri 4K gjithashtu do t’i lejojë përdoruesit të përmirësojnë fotografinë e një TV duke përdorur sensorë të dritës në iPhone.

Apple tha se bashkëshortët dhe partnerët do të ishin në gjendje të ndajnë dhe bashkojnë linjat e kreditit me Apple Card e saj, të cilën CEO Tim Cook e përshkroi si një hap të rëndësishëm drejt lehtësimit të njerëzve për të krijuar rezultatet e tyre të kredisë.

Aksionet e Apple janë rritur gati 95 për qind gjatë vitit të kaluar, më shpejt se rritja 63 për qind në Nasdaq Composite Index (.IXIC), falë një rekordi prej 274.5 miliardë dollarësh shitje për vitin fiskalin 2020 ndërsa konsumatorët mbanin pajisje elektronike gjatë pandemisë.

“Pro iPad-et nuk janë shitësit e vëllimit, por ato zbehin kufirin midis Mac dhe iPad. Se si Apple bën diferencimin midis iPad Pro dhe Mac do të jetë shumë interesante për t’u parë “, Ben Bajarin, analisti kryesor për inteligjencën e tregut të konsumit në Creative Strategies.

Njoftimi AirTag mund të rezultojë në një raund të ri ankesash për ligjvënësit se Apple po dëmton rivalët më të vegjël. Tile, një startup që ka shitur një gjurmues konkurrues për gati një dekadë, vitin e kaluar dëshmoi para Shtëpisë së Përfaqësuesve të Sh.B.A-së se rregullat e App Store të Apple e kishin bërë më të vështirë përdorimin e produkteve të Tile dhe do të thirret para Senatit Amerikan për të dëshmuar të Mërkurën.

Apple ka thënë se i nënshtron të gjitha aplikacionet, përfshirë edhe ato, në të njëjtat rregulla të rishikimit të App Store. /Telegrafi/