Cilat janë synimet saudite në Gaza?

Arabia Saudite planifikon të marrë një rol udhëheqës në Gazën e pasluftës duke ndihmuar në çarmatosjen dhe margjinalizimin e Hamasit dhe duke ofruar mbështetje financiare dhe logjistike për Autoritetin Palestinez (AP), zbulon një raport i Ministrisë së Jashtme i parë nga Middle East Eye.
Mbretëria synon të “mbështesë vendosjen e një misioni paqeruajtës ndërkombëtar në Gaza”, thuhet në raport.
Arabia Saudite është sugjeruar si një vend që mund të kontribuojë në një forcë të tillë, së bashku me vende të tjera arabe dhe me shumicë myslimane.
Dokumenti thotë se “synon të paraqesë vizionin e mbretërisë për rritjen e stabilitetit në Rripin e Gazës dhe territoret palestineze”.
Kjo do të bëhet, thotë raporti, duke “margjinalizuar rolin e Hamasit në qeverisje” dhe duke reformuar AP-në “në një mënyrë që i shërben aspiratave të popullit palestinez për një shtet të pavarur dhe sovran në kufijtë e vitit 1967, me Jerusalemin si kryeqytetin e tij”.
Arabia Saudite thotë se Hamasi ka “ndikimin për të penguar përpjekjet e paqes dhe për të thelluar përçarjet” dhe për këtë arsye duhet të margjinalizohet.
Kjo mund të bëhet, thotë dokumenti, përmes çarmatimit “progresiv” “përmes marrëveshjeve ndërkombëtare dhe rajonale që garantojnë neutralitetin”.
Dorëzimi gradual i qeverisjes te Autoriteti Palestinez do të ndihmojë gjithashtu në zvogëlimin e rolit të Hamasit në Gaza, thotë raporti.
Dokumenti thotë se kjo do të bëhet në konsultim me Egjiptin, Jordaninë dhe Autoritetin Palestinez.
Sipas dokumentit, Arabia Saudite po kërkon reforma institucionale të Autoritetit Palestinez për të luftuar korrupsionin, për të përmirësuar efikasitetin dhe për të siguruar përfaqësim më të mirë të të gjitha fraksioneve palestineze.
“Reforma rajonale është një shtyllë themelore për arritjen e unitetit kombëtar dhe për të siguruar qeverisje efektive dhe transparente”, tha raporti.
Dokumenti tha se Arabia Saudite do të ofrojë mbështetje financiare dhe teknike për të ndihmuar Autoritetin Palestinez të ofrojë shërbime bazë për popullin palestinez. Nuk tha se sa para synon të kontribuojë.
Raporti gjithashtu bëri thirrje për një dialog kombëtar palestinez “për të integruar fraksionet nën ombrellën e Autoritetit Palestinez, duke rritur kështu kohezionin kombëtar”.
Mbretëria do të organizojë “punëtori dhe konferenca rajonale” për të mbështetur dialogun, thuhet aty.
Por nuk thuhet nëse Hamasi do të përfshihet. Izraeli nuk përmendet fare në të gjithë dokumentin.
Raporti u prezantua më 29 shtator, një ditë pasi ministri i Jashtëm Saudit, Princi Faisal bin Farhan, mbajti një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duke bërë thirrje për veprime urgjente ndërkombëtare për të ndaluar gjenocidin e Izraelit në Gaza.
Në shtator, Trump u takua me udhëheqësit e disa vendeve të mëdha arabe dhe me shumicë myslimane në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për të diskutuar negociatat e armëpushimit.
Sipas një burimi të lartë të sigurisë egjiptiane, Trump u kërkoi të gjitha vendeve të pranishme – Jordanisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezisë, Pakistanit, Turqisë, Arabisë Saudite, Katarit dhe Egjiptit – të kontribuonin me trupa në forcën ndërkombëtare paqeruajtëse.
Pas fillimit të armëpushimit, Trump mblodhi udhëheqësit botërorë në Sharm el-Sheikh, Egjipt, për një samit mbi të ardhmen e Gazës. Princi i Kurorës Saudite Mohammed bin Salman dhe Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed Al Nahyan mungonin dukshëm.
Burime egjiptiane, saudite dhe emiratase i thanë MEE-së se mungesa e tyre pasqyronte acarim që nuk luanin një rol të spikatur në marrëveshje siç kishin shpresuar.
Si vendet më të pasura në rajon, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe pritet të mbajnë pjesën më të madhe të kostos së ndihmës humanitare dhe rindërtimit në Gaza.
Uashingtoni dëshiron që Arabia Saudite të bëhet shteti i fundit arab që vendos marrëdhënie të hapura me Izraelin, ashtu siç bënë aleatët e saj të Gjirit, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini në vitin 2021. /tesheshi