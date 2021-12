Cili është fruti, aleat për të shpëtuar nga viruset e dimrit

Të vogla dhe të mrekullueshme, të pasura me antioksidantë dhe vitaminë C, mandarinat janë një nga aleatët më të mirë kundër ftohjes dhe infeksioneve. Në fakt, le të theksojmë 9 ushqime që përmbajnë më shumë vitaminë C se portokalli.

Të vogla, të freskëta dhe plot vitamina, mandarinat janë një nga frutat që luajnë një rol kryesor në dietën tonë gjatë muajve të dimrit dhe të vjeshtës. Në fakt, madhësia e tyre e vogël dhe lehtësia e qërimit në krahasim me portokallin, por edhe fakti që janë më të ëmbla, e bëjnë mandarinën një nga ushqimet më të shëndetshme dhe praktike për punë dhe shkollë.

Lëkura dhe tuli i tyre janë të pasura me lëndë ushqyese. Pavarësisht madhësisë së tyre të vogël, ato përbëhen nga 85% ujë dhe vetëm një mandarinë përbën 26% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës C.

Përveç kësaj, është një nga burimet më të përqendruara të β-kriptoksantinës, një antioksidant që shndërrohet në vitaminë A në trup dhe i jep ngjyrën karakteristike portokalli mandarinave dhe frutave të tjera. Së fundi, është i pasur me kalium dhe vitamina B, si B1, B6 dhe B9, ose tiaminë, piridoksinë dhe acid folik.

I pasur me antioksidantë

Mandarinat, së bashku me lëkurën e tyre, janë burime të shkëlqyera antioksidantësh që veprojnë kundër stresit oksidativ, duke parandaluar sëmundjet kronike. Përveçse një burim i pasur i vitaminës C, ai është gjithashtu i pasur me flavonoide si naringina, hesperidina, mandarina dhe nopiletin.

Kapaciteti antioksidant i vitaminës C njihet për efektet e saj të dobishme në shëndetin e lëkurës dhe zemrës, si dhe në luftën kundër kancerit. Në fakt, hulumtimi ka lidhur flavonoidet me shumë përfitime shëndetësore, të tilla si mbrojtja e trurit.

Forcimi i sistemit imunitar

Vitamina C krijon barriera efektive në trup kundër viruseve dhe baktereve, me dëshmi kërkimore se vitamina C, e cila gjendet në mandarina, ndikon në rritjen dhe funksionimin e limfociteve T dhe parandalon rrugët që çojnë në vdekjen e tyre. Prandaj, duke mbajtur një nivel të shëndetshëm të këtyre qelizave, ju po luftoni në mënyrë efektive infeksionet.

Përveç kësaj, vitamina C forcon fagocitet, qelizat e sistemit imunitar që luftojnë bakteret dhe patogjenët e tjerë, duke rritur përgjigjen imune. Për shembull, studimet kanë lidhur marrjen e 1-2 gram vitaminë C në ditë me ashpërsinë dhe kohëzgjatjen e reduktuar të ftohjes së zakonshme.

Më në fund mandarinat ndihmojnë në uljen e ashpërsisë së reaksioneve alergjike, një veti që i atribuohet gjithashtu hesperidinës dhe naringeninës, dy nga antioksidantët që gjenden në lëvozhgën e mandarinës.