​Cili grup i gjakut rrezikohet më shumë nga sulmi në tru

Grupet e gjakut kategorizohen sipas pranisë së antigjeneve dhe proteinave specifike dhe ju i trashëgoni ato nga prindërit tuaj.

Edhe pse mund të mos mendoni shpesh për këtë, një analizë e vitit 2022 e botuar në revistën Neurology zbuloi se grupi i gjakut mund të lidhet me rrezikun e goditjes në tru.

Shkencëtarët analizuan rezultatet e 48 studimeve për të parë se si gjenetika ndikon në goditjen e hershme (EOS).

Njerëzit me grupin e gjakut A kanë 16 për qind më shumë gjasa të kenë një goditje të hershme në krahasim me njerëzit me grupe të tjera gjaku. Grupi i gjakut 0 është më i zakonshmi dhe njerëzit me këtë grup gjaku kanë 12 për qind më pak rrezik për goditje të hershme dhe të vonshme.

“Ne ende nuk e dimë pse grupi i gjakut A do të kishte një rrezik më të lartë, por ndoshta ka të bëjë me faktorët e koagulimit të gjakut, si trombocitet, si dhe proteinat e tjera qarkulluese që luajnë një rol në formimin e mpiksjes së gjakut,” tha bashkëdrejtuesi i studimit Steven J. Kittner, një profesor i neurologjisë në Universitetin e Maryland, raporton Health Digest.

Ai shton se personat me grup gjaku A nuk duhet të shqetësohen dhe të kërkojnë ekzaminime shtesë mjekësore.

Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se njerëzit me grupe gjaku A, B dhe AB kanë më shumë gjasa të kenë probleme të caktuara shëndetësore, siç janë çrregullimet e koagulimit të gjakut.

Lloji i gjakut përcaktohet nga gjeni ABO, dhe variantet A dhe B të këtij gjeni krijojnë enzima që shtojnë sheqer në proteinën në sipërfaqen e qelizave të kuqe të gjakut. Njerëzit me grupin e gjakut O prodhojnë një enzimë jofunksionale.

Ata me çrregullime të koagulimit të gjakut i kanë këto sheqerna në qelizat e tyre të gjakut, ndërsa ata me gjak të grupit A kanë më shumë proteina që ndihmojnë në mpiksjen e gjakut. Gjeni ABO gjithashtu ndikon në sasinë e proteinave që shkaktojnë inflamacion, gjë që mund të ndikojë në formimin e mpiksjes.

Shoqata Amerikane e Strokeve (ASA) deklaron se 87 për qind e të gjitha goditjeve në tru janë ishemike, që do të thotë se ato lidhen me mpiksjen e gjakut që bllokojnë rrjedhjen e gjakut në tru.

Edhe pse goditjet në tru lidhen më shpesh me njerëzit e moshuar, deri në 15 për qind e goditjeve ndodhin te njerëzit nën 45-vjeç.

Megjithëse grupi i gjakut dhe gjenet nuk mund të kontrollohen, rreziku i goditjes në tru mund të reduktohet duke mbajtur një peshë të shëndetshme, duke ushtruar, duke pasur një dietë të shëndetshme dhe duke mos pirë duhan.