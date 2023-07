Citroën prezanton modelet e reja të serisë “Ë”

Citroën UK ka njoftuar një linjë të re të Serisë ë, e disponueshme në modelet e saj të elektrizuara të segmentit C. Mbyllja e re e serive ë ofron më shumë stil dhe teknologji, plus përdorimin e materialeve shtesë të ricikluara.

Ashtu si “C-Series Edition” i mëparshëm që përmirësoi ofertën e vlerës për para në të gjithë gamën e veturave të Citroën-it, modelet e reja të Serisë ë shtojnë shenja të reja stili dhe më shumë teknologji në ë-C4, ë-C4 X dhe C5 të elektrizuar. Modele Aircross.

Të tre modelet ndajnë elementë kryesorë të dizajnit, të tilla si çatia me dy tone Perla Nera Black dhe disqet e zeza të rrotave, si dhe logot ekskluzive të serisë ë, shkruajnë nga vet kompania mëmë e Citroën, Stellantis.

Seria ë: Lëvizja për shenjën e re dalluese për gamën e elektrifikuar të segmentit C

Të vendosura në krye të gamës për të dy ë-C4 dhe ë-C4 X, versionet e serisë ë të të dy automjeteve vijnë me sistemin e ri të informacionit argëtues My Citroën Drive Plus dhe fillimin pa çelës, si dhe sediljet e përparme me ngrohje dhe një sistem Citroën HiFi të përmirësuar.

Variantet e serisë Ë do të jenë të disponueshme me motorin ekzistues 136 kuaj fuqi me një distancë WLTP deri në 357 kilometra, si dhe versionin e ri 156 kuaj fuqi me një distancë WLTP deri në 418 kilometra.

Një identitet vizual dinamik dhe me kontrast

Të tre siluetat e modeleve ndajnë të njëjtin identitet të jashtëm bazuar në elementë të përbashkët, duke krijuar një pamje prestigjioze, elegante dhe dinamike.

E para nga këta elementë është çatia Perla Nera Black që është standarde në edicionet e dizajnit të Serisë ë. Tashmë një opsion i njohur në C4 dhe C5 Aircross, ky dizajn i çatisë me dy tone është një veçori e re në gamën ë-C4 X.

Një ambient i ri të brendshëm me ngjyrë të hapur

Komoditeti dhe mirëqenia është një diferencues i vërtetë për Citroën. Versionet e serisë Ë të C5 Aircross e marrin për zemër këtë angazhim duke ofruar një ambient ekskluziv të brendshëm të lehtë.

Kjo ngjyrë e lehtë aplikohet me një kontrast ton-në-ton për një ambient të brendshëm edhe më të mrekullueshëm.

Për klientët që duan një brendshme më dinamike dhe më të errët, dekorimi i serisë ë C5 Aircross është në dispozicion me sediljet Alcantara në ambientin ekzistues të errët.