Civilë të vrarë në Gaza për kalimin e “vijës” që “ata madje nuk e dinë që ekziston”

Grupi i të drejtave Breaking the Silence, themeluar nga veteranë të forcave izraelite, kritikoi ashpër trupat izraelite për qëllimin mbi civilët në Gaza, duke thënë se ata po vriten për shkak të kalimit të asaj që ushtarakët e quajnë “vija e verdhë”.
Sipas grupit, civilët po qëllohen për “kalimin e një vije që ata madje nuk e dinë që ekziston”. Breaking the Silence thekson se kjo vijë ekziston vetëm në hartë, jo në terren, dhe se zonat e shpallura “të ndaluara” po trajtohen me të njëjtat rregulla për përdorim force si pranë pikave të ndihmës.
“Kushdo hyn në një ‘zonë të ndaluar’ automatikisht i nënshtrohet një dënimi me vdekje,” tha grupi, duke paralajmëruar për rrezikun e madh për civilët që lëvizin në territorin e shkatërruar. /mesazhi