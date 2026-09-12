Çmimet e benzinës në BE rriten 24 për qind, të naftës 33 për qind që nga fillimi i luftës në Lindjen e Mesme

Sipas të dhënave të Komisionit Evropian, çmimet e benzinës në Bashkimin Evropian (BE) janë rritur me 24 për qind dhe ato të naftës me 33 për qind që nga shpërthimi i luftës në Lindjen e Mesme, ndërsa konflikti ka shtuar shqetësimet për sigurinë e furnizimit global me naftë, transmeton Anadolu.
Çmimi mesatar i benzinës Euro-super 95 në pompat e karburantit në BE, përfshirë taksat, ishte 1,64 euro për litër më 23 shkurt, para fillimit të luftës, ndërsa deri më 7 shtator u rrit në 2,04 euro për litër, treguan të dhënat nga buletini javor i naftës i Komisionit Evropian.
Çmimet e naftës u rritën më shpejt gjatë së njëjtës periudhë. Çmimi mesatar i naftës në BE u rrit nga 1,59 euro në 2,11 euro për litër, një rritje prej rreth 33 për qind.
Rritjet vijnë derisa luftimet në Lindjen e Mesme janë intensifikuar, duke shtuar frikën nga sulmet ndaj objekteve të prodhimit të naftës dhe infrastrukturës energjetike, si dhe pasigurinë lidhur me transportin e naftës së papërpunuar dhe produkteve të rafinuara përmes Ngushticës së Hormuzit.
Kontratat e së ardhmes për naftën e papërpunuar Brent u rikthyen mbi 100 dollarë për fuçi në shtator, ndërsa konflikti u përshkallëzua, një zhvillim që është reflektuar edhe në çmimet e karburanteve në pompat në mbarë Evropën.
Sipas analistëve, furnizimi më i kufizuar me naftë në Evropë ka qenë ndër faktorët që kanë bërë që çmimet e saj të rriten më shumë se ato të benzinës.
Mes vendeve anëtare të BE-së, çmimet e benzinës u rritën më së shumti në Danimarkë dhe Finlandë.
Në Danimarkë, çmimi i benzinës në pompa u rrit me rreth 36 për qind, nga 1,94 euro në 2,63 euro për litër, ndërsa në Finlandë u rrit me rreth 36 për qind, nga 1,71 euro në 2,32 euro.
Çekia dhe Polonia pasuan me rritje prej rreth 32 për qind, ndërsa Lituania regjistroi një rritje prej 29 për qind.
Çmimet e naftës rriten deri në 47 për qind
Çmimet e naftës u rritën më së shumti në Bullgari, me rreth 47 për qind, nga 1,23 euro në 1,81 euro për litër.
Bullgaria u pasua nga Çekia me një rritje prej rreth 44 për qind, Finlanda me rreth 42 për qind, Polonia me rreth 39 për qind dhe Belgjika me rreth 38 për qind.
Çekia, Finlanda dhe Polonia ishin mes pesë vendeve me rritjet më të mëdha si të çmimeve të benzinës, ashtu edhe të naftës.
Dallimet në rritjen e çmimeve mes vendeve anëtare pasqyrojnë normat e ndryshme të taksave, luhatjet e monedhave, strukturat e rafinimit dhe furnizimit me karburante, si dhe kushtet e tregjeve lokale.
Më 8 shtator, Komisioni Evropian tha se situata në Lindjen e Mesme mbetet e paqëndrueshme dhe se pasiguria gjeopolitike vazhdon të shkaktojë luhatje të konsiderueshme në tregjet e naftës dhe produkteve të rafinuara, veçanërisht të naftës dhe karburantit për avionë.
Nga atje theksuan se aktualisht nuk ekziston ndonjë kërcënim i menjëhershëm për sigurinë e furnizimit të BE-së me naftë, por paralajmëroi se rrjedha e konfliktit mund t’i shtrëngojë më tej tregjet gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm.