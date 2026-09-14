Çmimet e naftës dizel vazhdojnë të rriten në SHBA, duke tejkaluar 6,2 dollarë për gallon

Çmimet e naftës dizel në SHBA arritën sot nivel të ri rekord, duke kapur për herë të parë 6,23 dollarë për gallon, transmeton Anadolu.
Javën e kaluar, çmimi i naftës dizel tejkaloi pragun prej 6 dollarësh për shkak të rritjes së çmimeve të naftës në mbarë botën, treguan të dhënat e Shoqatës Amerikane të Automobilëve.
Kontratat e së ardhmes për Brent tregtohen me 107,6 dollarë për fuçi, me rritje prej 3 për qind ndërsa WTI tregtohet me 102,8 dollarë, me rritje prej 2,8 për qind.
Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump tha se çmimet aktualisht të larta të energjisë lidhen me përpjekjet e SHBA-së për të penguar Iranin të sigurojë armë bërthamore.