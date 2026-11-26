Çmimet e importit shënuan rënie tremujore prej 0.8 për qind, ndërsa ato të prodhimit u rritën për 1.2 për qind. Krahasuar me një vit më parë, të dy indekset regjistruan rritje dukshëm më të lartë.
Çmimet e mallrave që Kosova importon dhe atyre që prodhohen brenda vendit kanë vazhduar të shënojnë rritje në baza vjetore, duke reflektuar presionin e kostove në sektorin e tregtisë dhe industrisë.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), për tremujorin e tretë të vitit 2026, tregojnë se indeksi i çmimeve të importit u rrit për 5.4 për qind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Ndërkaq, indeksi i çmimeve të prodhimit shënoi rritje vjetore prej 5.9 për qind.
Megjithatë, në krahasimin tremujor, zhvillimet ishin të ndryshme. Çmimet e importit shënuan rënie prej 0.8 për qind në TM3 2026, krahasuar me tremujorin e dytë të këtij viti, ndërsa çmimet e prodhimit u rritën për 1.2 për qind.
Lëkura, mineralet dhe plastika prijës në shtrenjtimin e importeve
Sipas ASK-së, rritja vjetore e çmimeve të importit është ndikuar kryesisht nga shtrenjtimi i lëkurës dhe artikujve të saj për 34.4 për qind, produkteve minerale për 23.6 për qind dhe plastikës, kauçukut dhe artikujve të tyre për 10.7 për qind.
Rritje të çmimeve janë regjistruar edhe te artikujt e gurit, llaçit, produktet e qeramikës dhe të qelqit, me 8.2 për qind, artikujt e ndryshëm të prodhuar me 7.3 për qind dhe produktet e industrive kimike me 6.8 për qind.
Në anën tjetër, disa kategori kanë shënuar rënie të çmimeve. Ulja më e madhe është regjistruar te instrumentet optike, fotografike, matëse, medicinale, muzikore dhe mekanizmat e orës, me 7 për qind. Rënie kanë pasur edhe produktet bimore për 3.8 për qind dhe vajrat ushqyese për 1.4 për qind.
Nëse krahasohet tremujori i tretë me të dytin, rritjet më të mëdha të çmimeve të importit janë regjistruar te artikujt e gurit, llaçit, qeramikës dhe qelqit, me 5.9 për qind, plastika dhe kauçuku me 4.6 për qind dhe produktet minerale me 2.6 për qind.
Këto rritje janë neutralizuar pjesërisht nga rënia e çmimeve të instrumenteve optike dhe medicinale për 11.3 për qind, vajrave ushqyese për 2.7 për qind dhe lëkurës e artikujve të saj për 1.1 për qind.
Prodhimi shtrenjtohet për 5.9 për qind brenda një viti
Rritje edhe më e lartë është regjistruar te çmimet e prodhimit në Kosovë.
Sipas ASK-së, indeksi i çmimeve të prodhimit në TM3 2026 ishte 5.9 për qind më i lartë sesa në të njëjtën periudhë të vitit 2025.
Rritjet më të mëdha janë regjistruar te grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë, me 32.2 për qind, prodhimi tjetër p.k.t. me 26.1 për qind, prodhimi i pijeve me 20.1 për qind dhe prodhimi i letrës dhe produkteve prej saj me 15.5 për qind.
Shtrenjtim i konsiderueshëm është regjistruar edhe në nxjerrjen e xeherorit të metalit, me 11.4 për qind, si dhe në sektorin e energjisë elektrike, gazit, avullit dhe furnizimit me ajër të kondicionuar, me 7.3 për qind.
Ndërkohë, përpunimi i produkteve ushqimore ka shënuar rritje prej 4.2 për qind, prodhimi i metaleve 3.6 për qind dhe prodhimi i mobilieve 3.1 për qind.
Rënie vjetore të çmimeve janë regjistruar te prodhimi i veshjeve, me 6 për qind, prodhimi i mjeteve motorike, rimorkiove dhe gjysmë-rimorkiove me 3.6 për qind, si dhe prodhimi i produkteve të fabrikuara metalike me 1.5 për qind.
Vetëm gjatë tremujorit të tretë të vitit 2026, krahasuar me tremujorin paraprak, çmimet e prodhimit u rritën për 1.2 për qind.
Rritjet më të mëdha tremujore janë regjistruar te prodhimi tjetër p.k.t., me 14.8 për qind, nxjerrja e xeherorit të metalit me 11.3 për qind dhe energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër të kondicionuar me 4.9 për qind.
Në të njëjtën periudhë, çmimet kanë rënë te prodhimi i mjeteve motorike, rimorkiove dhe gjysmë-rimorkiove për 3.7 për qind, prodhimi i metaleve për 1 për qind dhe produktet minerale jo-metalike për 0.9 për qind.