CNN: Kushner ndërmjetëson në Gaza, por ja si përfiton nga armët izraelite

Kompania e dhëndrit të Trump, aksionerja më e madhe e një konglomerati ushtarak izraelit
Një konflikt interesi kërcënon të përfshijë Jared Kushnerin, dhëndrin e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, dhe të dërguarin e posaçëm për paqen.
Ndërsa shërbente si i dërguar i Shtëpisë së Bardhë për Gazën, Kushner pa të rriteshin ndjeshëm fitimet e kompanisë së tij të investimeve në një grup financiar izraelit, me aksione në industrinë ushtarake të shtetit hebre.
Këtë e zbuloi një hetim i CNN, duke rikthyer vëmendjen te figura e errët e “ministrit në hije” të administratës Trump dhe promovuesit të Marrëveshjeve të Abrahamit.
Kushner dhe investimet në kompleksin ushtarako-industrial të Izraelit
Në qendër të hetimit të transmetuesit amerikan është Phoenix Financial, një gjigant izraelit i sigurimeve dhe pensioneve.
Affinity Partners, kompania e Kushnerit me seli në Miami, u bë aksioneri më i madh i saj pasi dyfishoi pjesëmarrjen vetëm pesë ditë para inaugurimit të Donald Trumpit. Vetë Kushner e ka cilësuar këtë si “investimin më të mirë” të kompanisë së tij.
Tani, CNN ka arritur të rindërtojë një pjesë të portofolit të Phoenix, duke zbuluar qindra milionë dollarë të investuara në Elbit Systems, prodhuesin më të madh të armëve në Izrael.
Vetëm pjesëmarrja në këtë kompani ka një vlerë prej të paktën 265 milionë dollarësh. Por Phoenix ka gjithashtu aksione në tetë kompani të tjera të kompleksit ushtarako-industrial izraelit: Next Vision, e cila prodhon kamera për dronë, me një investim prej më shumë se 68 milionë dollarësh; Reshef Technologies, prodhuese e siguresave të artilerisë, me të paktën 40 milionë dollarë; Ashot Ashkelon, që prodhon komponentë për tanke, ku Phoenix zotëron më shumë se 10 për qind të aksioneve; si dhe Israel Shipyards, e cila prodhon anije patrullimi dhe sulmi.
Po ashtu, portofoli përfshin edhe pjesëmarrje më të vogla në Boeing dhe Caterpillar. Rastësisht, të nëntë kompanitë në të cilat Phoenix ka investuar kanë parë rritje të çmimeve të aksioneve të tyre, një rritje që, sipas interpretimit të tekstit, lidhet me luftën në Gaza dhe industrinë ushtarake që ajo ka vënë në lëvizje.
Siç sqaron CNN, se Affinity nuk i zotëron drejtpërdrejt këto aksione, por përfiton financiarisht kur Phoenix gjeneron fitime. Dhe fitimet nuk kanë munguar.
Në korrik, kompania e Kushnerit shiti një të katërtën e aksioneve të saj, duke realizuar më shumë se 340 milionë dollarë, mbi pesëfishin e investimit fillestar. Megjithatë, ajo mbetet aksionerja më e madhe, me një pjesëmarrje prej 7,4 për qind, me vlerë mbi 1 miliard dollarë.
Mungesa e transparencës
Kushner përfiton nga një “mashtrim”, ose më saktë nga një boshllëk ligjor, për të shmangur deklarimin publik të investimeve të tij.
Dhëndri i presidentit amerikan vepron si këshilltar “vullnetar” i administratës amerikane, por nuk mban asnjë pozicion zyrtar. Kjo zgjedhje e përjashton nga detyrimi për të deklaruar publikisht financat e tij dhe e mbron nga një shqyrtim shumë më i gjerë.
CNN sqaron se deri tani, nuk ka prova që aktivitetet e tij diplomatike të kenë ndikuar në investimet nën shqyrtim. Avokati i Kushnerit mohon gjithashtu çdo përfshirje të tij në vendimet e Phoenix, ku Kushner nuk ka shërbyer kurrë si këshilltar.
Megjithatë, vetë Kushner i tha Forbes se mbante një “dialog shumë aktiv” me Affinity Partners dhe takohej me drejtuesit e saj të lartë çdo disa javë.
Avokati e konfirmoi këtë, duke saktësuar se kontaktet ishin pakësuar ndërsa angazhimi diplomatik i Kushnerit ishte rritur. Megjithatë, dyshimet mbeten.
Dhe kjo nuk është hera e parë që një konflikt i mundshëm interesi i Kushnerit vihet në qendër të vëmendjes së medias.
Që më 13 mars, New York Times zbuloi se dhëndri i Trumpit, ndërsa negocionte në emër të Shteteve të Bashkuara në Lindjen e Mesme, po përpiqej të siguronte të paktën 5 miliardë dollarë për Affinity nga vendet e Gjirit.
Sipas pesë burimeve të cituara nga gazeta, përfaqësuesit e kompanisë ishin takuar tashmë me fondin sovran saudit PIF, investitori më i madh dhe më jetëgjatë i saj, me një investim prej 2 miliardë dollarësh.
Sipas marrëveshjes, PIF ka të drejtën e zgjedhjes së parë për çdo mbledhje të re fondesh. Në diskutim janë gjithashtu fonde nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari.
Ironia është se në dhjetor 2024, Kushner kishte siguruar se do të shmangte “në mënyrë paraprake” çdo konflikt interesi dhe se nuk do të kishte nevojë të mblidhte kapital gjatë katër viteve të ardhshme.
Gjërat duket se ndryshuan pas rikthimit të Trumpit në pushtet. Edhe gazetari Glenn Greenwald ndërhyri në këtë debat, duke shkruar në X për atë që e cilësoi si një “korrupsion të mandatit të dytë të Trumpit” të paprecedentë për nga përmasat dhe paturpësia.
Sipas Greenwald, bëhet fjalë për përdorimin e pushtetit publik për të pasuruar jo vetëm presidentin, por edhe fëmijët e tij dhe bashkëshortet e tyre, duke krijuar miliarda dollarë pasuri të reja. /tesheshi