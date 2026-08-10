Copernicus: Evropa Perëndimore regjistron qershorin dhe korrikun më të nxehtë në histori

Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike Copernicus i Bashkimit Evropian njoftoi sot se Evropa Perëndimore kaloi qershorin dhe korrikun më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë, pasi rajoni ka parë valët e treta dhe të katërta të nxehtësisë që nga maji, transmeton Anadolu.
“Evropa Perëndimore përjetoi periudhën e saj më të nxehtë qershor-korrik të regjistruar ndonjëherë dhe korriku pa valët e treta dhe të katërta të nxehtësisë që nga maji, duke shënuar një periudhë të jashtëzakonshme të nxehtësisë ekstreme këtë verë”, tha Copernicus në një raport.
Raporti zbuloi se thatësira e përhapur në pjesën më të madhe të rajonit në maj dhe qershor vazhdoi dhe u intensifikua, ndërsa Franca, Spanja, pjesë të Gjermanisë dhe Mbretëria e Bashkuar regjistruan nivele të ulëta reshjesh dhe lagështie të tokës.
Në të u vu në dukje se prurjet e lumenjve ishin nën mesataren, veçanërisht në lumenjtë Sena, Rajna dhe Danub.
“Korriku 2026 ishte muaji i tretë radhazi i nxehtësisë së jashtëzakonshme në Evropën Perëndimore, duke e çuar temperaturën e kombinuar për qershorin dhe korrikun në një rekord të ri për rajonin”, tha Samantha Burgess, udhëheqësja strategjike për klimën në Qendrën Evropiane për Parashikime të Motit me Afat të Mesëm.
Ajo shpjegoi se si thatësira e përhapur u amplifikua nga temperaturat ekstreme, pasi sistemet e vazhdueshme të presionit të lartë bllokuan nxehtësinë mbi rajon. Ajo vuri në dukje se ndërsa tokat thahen, ato humbasin aftësinë e tyre për të siguruar ftohje natyrale, “duke lejuar që nxehtësia të grumbullohet më lehtë”.
“Ky është shembull i qartë se si ndryshimi i klimës po intensifikon ekstremet e nxehtësisë, me nxehtësinë dhe thatësirën që përforcojnë gjithnjë e më shumë njëra-tjetrën”, shtoi Burgess.
Copernicus tha se kushtet e zgjatura të nxehta dhe të thata në Evropën Perëndimore kontribuan në përhapjen dhe intensifikimin e zjarreve ekstreme në korrik.
“Muaji pa temperaturën më të lartë të sipërfaqes së detit të regjistruar ndonjëherë për korrikun në të gjithë oqeanet ekstrapolare, pjesërisht të nxitura nga kushtet në zhvillim të El Nino në Paqësorin ekuatorial”, tha më tej raporti.