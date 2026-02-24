Corbyn: Në Gaza u dorëzuan kuti me mbetje mortore palestinezësh, dyshime për heqje organesh

Ish-lideri i Laburistëve britanikë, Jeremy Corbyn, ka deklaruar se ka marrë një mesazh nga drejtori i Spitalit Al-Shifa në Gaza, i cili pretendon se ushtria izraelite ka dorëzuar dhjetëra kuti me mbetje mortore palestinezësh.
Sipas Corbyn, drejtori i spitalit, Mohammed Abu Salmiya, ka raportuar se rreth 66 kuti me mbetje njerëzore janë dërguar në spital. Ai ka thënë se stafi mjekësor ka gjetur kafka dhe eshtra të personave të vrarë, ndërsa disa trupa, përfshirë gra, kishin prerje kirurgjikale që ngritën dyshime për heqje organesh.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka konfirmuar pranimin e dhjetëra trupave të paidentifikuar përmes Kryqit të Kuq Ndërkombëtar (ICRC). Sipas zyrtarëve shëndetësorë, shumë prej mbetjeve ishin në gjendje të rëndë dhe të vështira për t’u identifikuar.
Corbyn e ka cilësuar situatën në Gaza si “çështja e kohës sonë” dhe ka krahasuar solidaritetin ndërkombëtar me lëvizjet kundër luftës në Vietnam. Ai gjithashtu mori pjesë në një protestë para Gjykatës së Magjistraturës në Westminster në mbështetje të aktivistëve pro-Palestinës, duke theksuar se “protesta për Palestinën nuk është krim”.
Autoritetet izraelite nuk kanë dhënë menjëherë një reagim publik lidhur me këto pretendime. /mesazhi