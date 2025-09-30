Corbyn: Tony Blair nuk duhet të jetë askund afër Lindjes së Mesme

Ish-lideri i Partisë Laburiste në Britani, Jeremy Corbyn, ka kritikuar planet për përfshirjen e ish-kryeministrit Tony Blair në të ardhmen e Gazës.
“Vendimi katastrofik i Blair për pushtimin e Irakut kushtoi me mijëra jetë njerëzish,” shkroi Corbyn në rrjetet sociale.
“Ai nuk duhet të jetë askund afër Lindjes së Mesme, e aq më pak në Gaza,” shtoi ai.
Corbyn theksoi gjithashtu se “nuk është Blair, Trump apo Netanyahu ata që duhet të vendosin për të ardhmen e Gazës, por vetë populli palestinez.” /mesazhi