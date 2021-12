COVID në Evropë: Një listë e plotë e kufizimeve të udhëtimit për çdo vend evropian

Ndërsa bota hapet përsëri, kufizimet e udhëtimit vazhdojnë të ndryshojnë.

Shumica e vendeve kanë kufizime të udhëtimit në një përpjekje për të kontrolluar përhapjen e COVID-19.

Ndryshimet e fundit të mëdha përfshijnë:

Holanda ka një bllokim të rreptë deri më 14 janar.

Gjermania ndalon turistët në Mbretërinë e Bashkuar që nga mesnata e së dielës 19 dhjetor. Do të lejohen vetëm shtetasit dhe banorët gjermanë dhe familjet e tyre.

Shumica e udhëtarëve në Mbretërinë e Bashkuar janë të ndaluar nga Franca.

Bllokimi i Austrisë ka përfunduar kështu që turizmi ka rifilluar, por ka kufizime për udhëtarët e pa vaksinuar.

Italia tani kërkon teste para nisjes nga të gjithë udhëtarët e BE-së.

Zvicra ka ndryshuar kërkesat e saj të testimit për të gjithë mbërritjet.

Të ardhurit nga Mbretëria e Bashkuar në Poloni do të duhet të karantinohen për 14 ditë pas mbërritjes.

Vetëm udhëtarët në Mbretërinë e Bashkuar të plotësisht të vaksinuar lejohen aktualisht në Spanjë.

Shqipëria

Masat për frenimin e COVID-19 mbeten në fuqi, duke përfshirë shtetrrethimin gjatë natës nga ora 23:00 deri në 6 të mëngjesit dhe maskat e detyrueshme për fytyrën brenda dhe në transportin publik.

Të gjithë kufijtë tokësorë janë tashmë të hapur dhe nuk ka lëvizje të kufizuar në të gjithë vendin.

Për të gjithë shtetasit e huaj kërkohet një test negativ PCR dhe vërtetimi i vaksinimit të marrë më pak se 72 orë para mbërritjes.

Andorra

Qasja në Andorra kërkon kalimin nga Spanja ose Franca, kështu që kontrolloni kufizimet e tyre të udhëtimit, gjithashtu, përpara se të planifikoni udhëtimin tuaj.

Udhëtimi për në dhe nga vendi është i hapur, por maskat ende kërkohen në hapësirat e brendshme. Andorra kërkon gjithashtu që të respektohet distanca sociale.

Udhëtarët që synojnë të qëndrojnë në Andorra për më shumë se tre netë duhet të paraqesin një certifikatë vaksinimi, një rezultat negativ të testit PCR ose të rrjedhës anësore ose prova që janë shëruar nga COVID-19.

Austria

Një nga tre dokumentet kërkohet për të hyrë në vend – një test negativ PCR jo më i vjetër se 72 orë, një certifikatë vaksine ose dëshmi e infeksionit të kaluar.

Megjithatë, vetëm provat e vaksinimit ose infeksionit të kaluar do të pranohen për të hyrë në çdo lloj akomodimi, restorante, bare, klube nate, teatro dhe për të përdorur teleferikun ose ashensorët e skive. Një test negativ për COVID-19 nuk do të jetë i mjaftueshëm.

Nëse po udhëtoni nga një vend që nuk është në listën e sigurt të Austrisë, do t’ju duhet të plotësoni një formular lejimi para udhëtimit. Aktualisht, hyrja nga Botsvana, Eswatini, Lesoto, Mozambiku, Namibia, Afrika e Jugut dhe Zimbabve nuk është e mundur.

Austria është e lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID ( EUDCC ), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Ora 23:00 shtetrrethimi për restorantet

Maska kërkohet në transportin publik dhe në hapësirat e brendshme.

Bjellorusia

Është ende e mundur të udhëtosh në Bjellorusi me ajër nën kufizime të caktuara, por udhëtimi tokësor për kohën e lirë aktualisht është i ndaluar.

Për momentin, shumica e vendeve konsiderohen me rrezik të lartë, por mbërritjet e plota të vaksinuara janë të përjashtuara nga kufizimet.

Të gjitha hapësirat publike dhe destinacionet turistike janë të hapura me disa kufizime.

Të ardhurit e huaj që janë plotësisht të vaksinuar nuk u kërkohet më të bëjnë një test PCR 72 orë përpara hyrjes. Ky rregull vlen ende për ata mbi gjashtë vjeç që nuk janë vaksinuar.

Maskat janë të detyrueshme në transportin publik.

Belgjika

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID ( EUDCC ), e cila lejon udhëtime pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Të gjithë ata që hyjnë në vend duhet të plotësojnë një formular për gjetjen e pasagjerëve (PLF) 48 orë përpara mbërritjes.

Të ardhurit plotësisht të vaksinuar nga jashtë Evropës duhet të bëjnë një test PCR dhe të karantinohen në Belgjikë derisa të paraqiten me një rezultat negativ.

Marrëveshje të ndryshme PCR zbatohen për të ardhurit nga zonat me rrezik të lartë – aktualisht duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar – të cilët pritet të karantinohen për 10 ditë.

Maskat nuk kërkohen më jashtë, por mbeten të detyrueshme në hapësirat e brendshme si dyqanet, vendet e adhurimit dhe transportin publik.

Njerëzit që hyjnë në bare, restorante, kafene dhe ambiente të tjera të brendshme duhet të tregojnë statusin e tyre të sigurt për COVID-19 përmes sistemit belg të biletave të sigurta për Covid (CST).

Që nga 22 nëntori, inkurajohet puna nga shtëpia, kushdo mbi 10 vjeç duhet të mbajë maskë në transportin publik, në bare dhe restorante, teatro dhe kinema, si dhe në ngjarje publike, përfshirë ato që mbahen jashtë.

Lejet shëndetësore tani do të kërkohen për tregjet e Krishtlindjeve, ngjarjet me mbi 50 persona brenda dhe 100 jashtë, dhe ngjarje private në bare dhe restorante.

Bosnjë dhe Hercegovinë

Bosnja dhe Hercegovina është e hapur për turistët për aq kohë sa ata mund të paraqesin një rezultat negativ PCR, të lëshuar jo më pak se 48 orë para udhëtimit, ose dëshmi të vaksinimit.

Dyqanet ushqimore, farmacitë, restorantet dhe kafenetë janë të hapura, së bashku me shumicën e bizneseve të tjera.

Njerëzit duhet të mbajnë maska ??në hapësirat publike të jashtme dhe të brendshme dhe në transportin publik.

Bullgaria

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Bullgaria po operon një sistem të koduar me ngjyra për udhëtimet ndërkombëtare.

Një test negativ për COVID-19 PCR i marrë jo më shumë se 72 orë para udhëtimit është i nevojshëm për hyrje.

Nuk ka kufizime për udhëtimin midis qyteteve dhe pikat e kontrollit të operuara nga policia kanë pushuar. Sektori i kohës së lirë dhe argëtimit është ose në mbyllje ose funksionon me kapacitet të reduktuar.

Kroacia

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Të gjithë pasagjerët që vijnë nga një vend i BE/ZEE në ‘listën e gjelbër’ lejohen të hyjnë në Kroaci, për sa kohë që mund të tregojnë një test negativ PCR të marrë 48 orë para nisjes, ose një certifikatë vaksinimi.

Në mungesë të ndonjë prej dokumenteve të mësipërme, udhëtarët kanë detyrimin të izolohen për 10 ditë pas mbërritjes në Kroaci. ky izolim mund të shkurtohet duke marrë një rezultat negativ në një test PCR ose një antigjenik të shpejtë të kryer në Kroaci.

Qeveria po inkurajon njerëzit të tregojnë kujdes pas raportimeve për një numër rastesh të koronavirusit të lidhura me vizitat në bare dhe klube nate.

Qipro

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Vendi ka një sistem të koduar me ngjyra, me kërkesa për udhëtarët në varësi të vendndodhjes së tyre.

Qipro po operon gjithashtu një ‘SafePass’ për të hyrë në hapësirat publike, ku duhet të vishen maska ????për fytyrën.

Të gjithë të ardhurit duhet të marrin një leje fluturimi në Qipro , së bashku me një test negativ PCR për mbërritjet në listën portokalli dhe të kuqe.

Republika Çeke

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Udhëtarëve u kërkohet gjithashtu të plotësojnë Formularin e Gjetësit të Pasagjerëve dhe ta paraqesin atë pas mbërritjes.

Që nga 27 nëntori, kushdo që ka kaluar më shumë se 12 orë në Afrikën e Jugut, Namibia, Lesoto, Eswatini, Zimbabve, Botsvana, Mozambik ose Zambi në dy javët e fundit, ndalohet të hyjë në Republikën Çeke.

Danimarka

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Vendet e vetme që maskat janë të detyrueshme janë në aeroporte dhe ato këshillohen te mjeku, qendrat e testimit dhe spitalet.

Estonia

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Një periudhë karantine 10-ditore do të zbatohet nëse vini nga një vend i BE/ZEE me një shkallë infeksioni më të lartë se 150 raste për 100,000 të popullsisë në 14 ditët e fundit.

Dokumentet e udhëtimit dhe simptomat mjekësore kontrollohen në kufi.

Finlanda

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Finlanda është e hapur për udhëtarët plotësisht të vaksinuar dhe ata që janë shëruar nga COVID-19.

Franca

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Franca po operon një ‘kalim të gjelbër’ për hyrje në hapësirat publike.

Nga e shtuna e 18 dhjetorit, udhëtarët në Mbretërinë e Bashkuar do të ndalohen nga Franca . Vetëm shtetasit ose banorët francezë, dhe familjet e tyre, ose ata që udhëtojnë për biznese thelbësore do të lejohen të hyjnë.

Për ata udhëtarë në Mbretërinë e Bashkuar të cilëve u lejohet hyrja, ata do të duhet të paraqesin një test negativ të marrë 24 orë përpara udhëtimit dhe karantinë për 7 ditë pas mbërritjes. Nëse rezulton negativ në mbërritje, do të lejoheni të dilni nga karantina pas 2 ditësh.

Vizitorët e pavaksinuar nga BE-ja do të duhet të paraqesin një test negativ të marrë 24 orë përpara udhëtimit.

Pasagjerëve të pavaksinuar që udhëtojnë nga MB në Francë me Eurostar do t’u kërkohet të bëjnë një test për COVID-19 pas mbërritjes në Gare du Nord.

Mbërritjet nga Afrika Jugore janë aktualisht të ndaluara, për shkak të një variant të ri. Mbajtja e maskave është e detyrueshme në të gjitha hapësirat publike të mbyllura – dhe në disa vende të jashtme, duke përfshirë radhët e mbushura me njerëz, tregjet ose në tribunat e një stadiumi.

Gjermania

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Gjermania po operon një ‘leje të gjelbër’ për hyrje në hapësirat publike.

Udhëtarët që hyjnë në vend duhet të plotësojnë një formular regjistrimi dixhital përpara se të udhëtojnë dhe duhet të kenë dëshmi të vaksinimit të plotë ose një test negativ për COVID.

Që nga 21 nëntori, udhëtarët e pavaksinuar nga Belgjika, Irlanda, Greqia dhe Holanda do të duhet të izolohen deri në dhjetë ditë pas mbërritjes në Gjermani. Kjo mund të shkurtohet duke paraqitur një test negativ në ose pas ditës së pestë të karantinës. Të ardhurit nga këto vende do të duhet gjithashtu të regjistrohen në Portalin e hyrjes dixhitale të Gjermanisë .

Që nga mesnata e 19 dhjetorit, turistët në Mbretërinë e Bashkuar janë të ndaluar. Vetëm shtetasit ose banorët gjermanë, si dhe partnerët dhe fëmijët e tyre, do të lejohen të hyjnë. Atyre do t’u kërkohet të:

tregojnë një test negativ PCR të marrë brenda 48 orëve para nisjes

karantinë për dy javë pas mbërritjes. Këto rregulla zbatohen pavarësisht nga statusi i vaksinimit ose shërimi nga COVID dhe janë në fuqi të paktën deri më 3 janar.

Vetëm shtetasit gjermanë lejohen të hyjnë në vend me fluturime nga Afrika e Jugut. Të ardhurit do të duhet të kalojnë në karantinë për 14 ditë pavarësisht nëse janë të vaksinuar apo jo.

Greqia

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Plazhet janë të hapura, por njerëzit duhet të distancohen socialisht. Maska duhet të vishen në të gjitha vendet e brendshme publike.

Në disa nga ishujt grekë është vendosur shtetrrethimi.

Një test PCR, Certifikata Dixhitale e BE-së ose prova e vaksinimit kërkohet pothuajse për të gjithë mbërritjet.

Të gjithë mbërritjet duhet të plotësojnë një formular për gjetjen e pasagjerëve .

Që nga 26 nëntori, udhëtarët nga vendet e mëposhtme do të lejohen vetëm për arsye thelbësore: Afrika e Jugut, Botsvana, Namibia, Lesoto, Zimbabve, Mozambiku, Eswatini, Zambia dhe Malavi. Këta të ardhur do të duhet të qëndrojnë në karantinë për 10 ditë pas mbërritjes.

Hungaria

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Rregullat e distancimit social nuk janë më në fuqi, por njerëzit duhet të mbajnë maska ????për fytyrën në spitale dhe ‘institucione sociale’. Që nga 1 nëntori, ato duhet të vishen edhe në transportin publik.

Orari i qarkullimit nuk është më. Dyqanet dhe ofruesit e shërbimeve tani janë hapur si zakonisht.

Islanda

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Vizitorët nga vendet e tjera duhet të vaksinohen ose shërohen plotësisht dhe të paraqesin një test negativ PCR ose antigjen të marrë 72 orë ose më pak përpara se të mbërrijnë në Islandë.

Irlanda

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Pasagjerëve në Irlandë (përfshirë Britaninë e Madhe) kërkohet të tregojnë një test negativ për COVID-19.

Nëse jeni plotësisht i vaksinuar ose keni prova të shërimit, mund të tregoni një antigjen negativ ose test PCR të marrë brenda 48 orëve përpara udhëtimit. Testi i antigjenit duhet të jetë kryer nga një profesionist shëndetësor – ju nuk mund ta testoni veten.

Nëse nuk jeni vaksinuar plotësisht, duhet të tregoni një test negativ PCR të marrë jo më shumë se 72 orë përpara udhëtimit.

Udhëtarët duhet gjithashtu të plotësojnë një formular për gjetjen e pasagjerëve (PLF) përpara nisjes.

Që nga 31 tetori, njerëzit që mbërrijnë në Irlandë nuk kanë nevojë të karantinohen në hotele ose në shtëpi.

Vetëm personat që janë plotësisht të vaksinuar ose që kanë prova të shërimit nga COVID-19 në gjashtë muajt e fundit, do të mund të shijojnë mikpritjen në ambiente të mbyllura.

Njerëzit që mbërrijnë në Irlandë pa prova të një rezultati negativ/”të pazbuluar” të testit do të kryejnë një shkelje.

Italia

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Që nga 16 dhjetori, të gjithë udhëtarët nga vendet e tjera të BE-së do të duhet të paraqesin një test negativ për COVID të marrë 24 orë përpara nisjes (për testet e antigjenit) ose 48 orë para nisjes (për testet PCR).

Udhëtarët nga Britania e Madhe dhe vende të tjera jashtë BE-së gjithashtu do të duhet të kryejnë testet e tyre para nisjes brenda këtyre kornizave më të ngushta kohore.

Në krye të testit para nisjes, të ardhurit e pavaksinuar duhet të karantinohen për pesë ditë, dhe më pas të testohen për lirim.

Italia ka zgjatur gjendjen e saj të jashtëzakonshme deri në fund të marsit, gjë që i jep qeverisë kompetenca më të mëdha për të zbatuar ligjet e reja me një njoftim të shkurtër.

Një ‘leje e gjelbër’ kërkohet për të hyrë në shumicën e ambienteve të brendshme. Vendi është i koduar me ngjyra, me shumicën e rajoneve aktualisht në zonën e bardhë me rrezik më të ulët, që do të thotë se ushqimi në natyrë është i lejuar dhe hotelet janë të hapura.

Mbërritjet nga Afrika e Jugut, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambiku, Namibia dhe Eswatini janë të ndaluara, për shkak të variantit të ri .

Kosova

Në përgjithësi këshillohet kundër të gjitha udhëtimeve, përveç thelbësore për në dhe nga Kosova, dhe qeveria ka shpallur masa strikte të përkohshme për të kontrolluar virusin.

Një test negativ PCR më pak se 72 orë kërkohet nga të gjithë udhëtarët e huaj që hyjnë në Kosovë nga vendet me numër të lartë të rasteve me COVID-19.

Letonia

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Letonia po operon një ‘kalim të gjelbër’ për akses në hapësirat publike.

Kushdo që synon të hyjë në Letoni kërkohet të plotësojë dhe dorëzojë një formular elektronik jo më herët se 48 orë përpara hyrjes në Letoni.

Të ardhurit jo-EUDCC duhet të izolohen për 10 ditë pas mbërritjes në Letoni – edhe nëse rezultati është negativ.

Të gjithë të ardhurit duhet të tregojnë një test negativ PCR të kryer jo më shumë se 72 orë përpara fluturimit për t’u lejuar të hyjnë në Letoni.

Lihtenshtajni

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Kushdo që udhëton në Lihtenshtajn nga një vend “me rrezik të lartë” duhet të karantinohet për 10 ditë pas mbërritjes.

Në pjesën më të madhe, industria e turizmit po funksionon dhe masat e zakonshme të COVID-19, si mbajtja e maskave për fytyrën dhe distancimi social zbatohen në hapësirat publike.

Lituania

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Shtetasit e huaj që udhëtojnë për në Lituani duhet të plotësojnë një formular regjistrimi online jo më herët se 24 orë përpara se të fillojnë udhëtimin e tyre.

Një karantinë 10-ditore është vendosur për të ardhurit jo-EUDCC.

Kufijtë mbeten të hapur për qytetarët e BE-së dhe ZEE-së, por lëvizja brenda vendit mbetet e kufizuar.

Kushdo që arrin në Lituani do të duhet të paraqesë një test negativ PCR jo më të vjetër se 48 orë ose t’i nënshtrohet testimit pas mbërritjes në aeroport. Më pas, të gjithë udhëtarët duhet të karantinohen për 10 ditë.

Luksemburgu

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Luksemburgu po operon një ‘leje të gjelbër’ për akses në hapësirat publike.

Nuk ka asnjë kërkesë për karantinë kur hyni në Luksemburg. Megjithatë, nëse nuk keni prova për një test negativ ose i nënshtroheni një testi të shpejtë antigjen në aeroport (i cili kushton 10 euro), do t’ju duhet të izoloheni për 14 ditë ose derisa të mund të tregoni një test negativ.

Maqedonia e Veriut

Kufijtë janë të hapur në Maqedoninë e Veriut.

Baret, restorantet dhe kafenetë janë të hapura për biznes me distancim social dhe masa shtesë higjienike.

Biznese të tjera duke përfshirë dyqane dhe parukeri janë të hapura.

Malta

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Malta është ende duke përdorur një sistem semafori që do të përcaktojë se cilat kufizime do t’i nënshtroheni kur të mbërrini.

Aktualisht, nuk ka asnjë shtet në listën e gjelbër. Të ardhurit nga vendet në listën e kuqe (të gjitha vendet) duhet të paraqesin një certifikatë vaksinimi të njohur.

Dështimi për të siguruar një certifikatë vaksinimi do të rezultojë në testim në mbërritje dhe në karantinë. Udhëtimi nga vendet në listën e kuqe ‘të errët’ është i mundur vetëm me autorizim nga autoritetet e shëndetit publik.

Përjashtohen nga karantina vetëm personat plotësisht të vaksinuar që posedojnë një certifikatë vaksinimi të njohur.

Vizitorët nga Britania e Madhe në Maltë, të cilët nuk janë vaksinuar plotësisht, do të duhet të qëndrojnë në karantinë për 14 ditë.

Moldavia

Moldavia është nën një gjendje të re të jashtëzakonshme deri të paktën më 30 nëntor. Tregjet, restorantet dhe baret janë kthyer në orarin e tyre të zakonshëm të punës.

Shumica e hoteleve janë të hapura pa masa kufizuese.

Ngjarjet private si dasmat apo festat e ditëlindjeve nuk lejohen, dhe klubet e natës janë të mbyllura.

Monako

Monako është e hapur për turistët dhe po ndjek sistemin e semaforëve të BE-së për të përcaktuar kufizimet për mbërritjet.

Vizitorët duhet të paraqesin një test negativ PCR jo më shumë se 72 orë para mbërritjes. Në mungesë të një testi negativ, do të zbatohet një karantinë.

Mali i Zi

Për hyrjen në Mal të Zi nevojiten dëshmi të një testi PCR negativ të marrë 72 orë para udhëtimit, dëshmi e shërimit nga COVID-19 ose prova e vaksinimit të plotë me një vaksinë të miratuar nga BE.

Mbërritjet në Mal të Zi me asnjë nga sa më sipër nuk do të kenë nevojë të izolohen për 14 ditë.

Holanda

Ndaloni bllokimin deri më 14 janar. Kjo do të thotë që dyqanet, baret, restorantet dhe objektet e tjera publike jo thelbësore do të mbyllen. Një maksimum prej dy të ftuarve lejohen të hyjnë në shtëpitë e njerëzve (kjo nuk përfshin ata nën 13 vjeç). Përjashtimet e vetme janë datat 24-26 dhjetor dhe natën e Vitit të Ri kur kufiri rritet në katër të ftuar.

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Të gjithë të ardhurit duhet të paraqesin një test negativ PCR, jo më të vjetër se 72 orë dhe të plotësojnë një formular të deklaratës shëndetësore.

Kushdo që arrin në Holandë nga zona shumë të prekura duhet t’i nënshtrohet 10 ditëve në karantinë.

Asnjë test negativ ose periudhë karantine nuk kërkohet për vizitorët që vijnë nga vende “të sigurta” në të gjithë BE-në, Azinë dhe Oqeaninë .

Për shkak të variantit të ri Omicron, fluturimet direkte nga Afrika e Jugut, Lesoto, Eswatini, Botsvana, Malavi, Namibia, Malawi, Mozambiku dhe Zimbabve janë të ndaluara.

Norvegjia

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Udhëtarët në Norvegji duhet të bëjnë një test për COVID-19, pavarësisht nga statusi i vaksinimit. Testi mund të bëhet në një qendër testimi në pikat e kalimit kufitar dhe në aeroport. Ju gjithashtu mund të bëni një test për COVID-19 brenda 24 orëve nga udhëtimi për në Norvegji.

Udhëtarët e vaksinuar plotësisht ose ata me një certifikatë të miratuar nuk kanë nevojë të sigurojnë dëshmi të një testi negativ në mbërritje ose të plotësojnë një formular regjistrimi online përpara mbërritjes.

Maskat janë të detyrueshme në hapësirat publike për të gjithë mbi moshën 12 vjeç, përveç rasteve kur përjashtoheni.

Polonia

Kapaciteti është i kufizuar në dyqane, bare dhe restorante.

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Udhëtarët në Mbretërinë e Bashkuar dhe kushdo tjetër nga vendet jo-Shengen duhet të karantinohen për 14 ditë pas mbërritjes.

Të ardhurit nga vendet e Shengenit duhet të tregojnë vërtetimin e vaksinimit të plotë pas mbërritjes. Nëse nuk e bëjnë, do të duhet të qëndrojnë në karantinë për 10 ditë.

Kërkohet një formular për gjetjen e udhëtarëve nëse udhëtoni me aeroplan.

Nga data 1 deri në 17 dhjetor, restorantet dhe kinematë lejohen të funksionojnë vetëm me kapacitet 50%.

Portugalia

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Udhëtarët e vaksinuar plotësisht do të duhet të paraqesin një test negativ pas mbërritjes. Ky mund të jetë ose një test i rrjedhës anësore i kryer brenda 48 orëve nga nisja ose një test PCR i bërë brenda 72 orëve pas nisjes.

Është e detyrueshme të vërtetohet statusi i plotë i vaksinimit për të hyrë në restorante, vende turistike dhe akomodim.

Maskat e fytyrës duhet të vishen në publik dhe distancim social dhe masa shtesë higjienike janë në fuqi në të gjitha mjediset publike.

Masa të ngjashme janë miratuar në rajonet e arkipelagut të Azores dhe Madeira.

Rumania

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID ( EUDCC ), e cila lejon udhëtime pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Hotelet, bujtinat dhe akomodimet e tjera turistike janë të hapura dhe i nënshtrohen kufizimeve të COVID-19.

Muzetë, vendet kulturore dhe atraksionet turistike janë të hapura së bashku me restorantet, kafenetë dhe klubet.

Vendasit dhe vizitorët duhet të mbajnë maskë kur janë në hapësira të brendshme publike, si dhe kur janë në tubime të mbushura me njerëz në natyrë.

Rusia

Kufizimet e përkohshme në hyrje dhe dalje përmes kufijve të Rusisë u zbatuan në fund të marsit 2020, ato janë rihapur që atëherë në Mbretërinë e Bashkuar, Francë, Finlandë dhe dhjetëra vende të tjera.

Të gjithë mbërritjet në Rusi do të kontrollohen nga temperatura dhe do të kërkohet të japin një rezultat negativ të testit PCR.

Baret, restorantet dhe atraksionet turistike janë tashmë të hapura.

San Marino

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Nëse po hyni në San Marino përmes Italisë, do t’ju duhet të kontrolloni këshillat e udhëtimit të Italisë përpara se të niseni.

Restorantet, baret, kafenetë dhe objektet e tjera të kohës së lirë janë të hapura me masa distancuese sociale dhe kërkesat për maska ????për fytyrën në vend. Mbledhjet – të përcaktuara si grupe me mbi 10 persona ku nuk mund të ruhet distanca sociale – janë ende rreptësisht të ndaluara.

Serbisa

Të gjithë të ardhurit në Serbi duhet të japin një test negativ PCR të kryer jo më shumë se 48 orë para nisjes për t’u lejuar hyrja, ose një certifikatë vaksine. Pa këto, ju mund të jeni subjekt i një karantine 10-ditore.

Restorantet, kafenetë dhe baret lejohen t’u shërbejnë klientëve në hapësirat e tyre të jashtme dhe të brendshme me kapacitet të reduktuar.

Sllovakia

Sllovakia është aktualisht në izolim.

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Udhëtarët do të duhet gjithashtu të regjistrojnë mbërritjen e tyre nëpërmjet një formulari në internet .

Sllovenia

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Sllovenia ka një sistem semafori në vend. Nëse vini nga një vend i ‘listës së kuqe’, do t’ju kërkohet të qëndroni në karantinë për 10 ditë kur të mbërrini.

Kufizimet për COVID-19 ndryshojnë midis bashkive.

Spanja

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Testet e antigjenit pranohen tani në vend të PCR-ve për udhëtarët nga vendet në listën e zonave të rrezikut – përfshirë Francën dhe Gjermaninë – ndërsa nuk kërkohen teste për zonat me incidencë të ulët.

Nga 1 dhjetori, udhëtarët nga Britania e Madhe duhet të tregojnë prova se janë plotësisht të vaksinuar. Kjo do të thotë se duhet të keni marrë dozën e dytë të paktën 14 ditë përpara mbërritjes. Fëmijët nën 12 vjeç përjashtohen kur udhëtojnë me një të rritur. Ky rregull vlen për të gjithë Spanjën, duke përfshirë Ishujt Kanarie dhe Balearik.

Nga 30 nëntori fluturimet nga Afrika e Jugut dhe Botsvana janë të ndaluara për shkak të variantit Omicron.

Suedia

Lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Mbërritjet në Mbretërinë e Bashkuar dhe jashtë BE/ZEE nuk janë më të ndaluara, me përjashtim të atyre që nuk kanë prova të rikuperimit të COVID-19, vaksinim të plotë ose një test negativ PCR nga 72 orët e mëparshme.

Suedia ka filluar hapjen e kufijve të saj për ata jashtë BE-së, duke përfshirë udhëtarët nga SHBA që nga 5 nëntori.

Pjesa më e madhe e ekonomisë mbetet e hapur me distancim social, maska ????për fytyrën dhe masa shtesë higjienike në fuqi.

Zvicra

Të gjithë të ardhurit, pavarësisht nga statusi i vaksinimit, duhet të tregojnë një test negativ PCR pas mbërritjes.

Të gjithë të ardhurit, pavarësisht nga statusi i vaksinimit, duhet të bëjnë një test ndërmjet ditës së 4-të dhe të 7-të pas mbërritjes. Ky mund të jetë një test antigjen ose PCR.

Të ardhurve të pavaksinuar nga jashtë zonës Shengen do t’u refuzohet hyrja nëse nuk vijnë për arsye pune ose të jashtëzakonshme.

Rregullat janë të ndryshme nëse kaloni tranzit nëpër Zvicër.

Të gjithë të ardhurit duhet të plotësojnë një formular hyrjeje .

Zvicra është e lidhur me Certifikatën Dixhitale të BE-së për COVID (EUDCC), e cila lejon udhëtimin pa kufizime në të gjitha vendet e BE-së dhe ZEE-së pas provës së vaksinimit dhe një testi negativ për COVID.

Zvicra ka një listë më të madhe të vendeve të lejuara se shumica e vendeve evropiane.

Turqia

Shumica e udhëtarëve për në Turqi të moshës 12 vjeç e lart duhet të kenë prova të një rezultati negativ të testit PCR brenda 72 orëve nga mbërritja, një test antigjeni brenda 48 orëve ose të jenë të prerë plotësisht.

Të gjithë mbërritjet do t’i nënshtrohen një kontrolli mjekësor për simptomat e COVID, duke përfshirë kontrollet e temperaturës, dhe mund t’u kërkohet të bëjnë teste të rastësishme PCR në momentin e mbërritjes.

Shërbimet publike dhe mikpritëse janë të hapura.

Mbajtja e maskave në natyrë është e detyrueshme.

Ukrainë

Të gjithë vizitorët duhet të kenë sigurim shëndetësor që mbulon COVID-19.

Kufizimet e hyrjes varen nga fakti nëse po udhëtoni nga një vend i zonës “të gjelbër” ose “të kuq”.

Ukraina po operon një sistem rajonal të koduar me ngjyra, në fuqi të paktën deri në Vitin e Ri. Distanca sociale dhe mbajtja e maskave të brendshme janë të detyrueshme në të gjitha zonat.

Mbretëria e Bashkuar

Të gjithë të ardhurit në Mbretërinë e Bashkuar që janë mbi 12 vjeç duhet të paraqesin një test negativ për COVID-19 pas mbërritjes. Ky mund të jetë një test antigjen ose PCR, por duhet të jetë bërë në 48 orë para nisjes.

Të gjithë të ardhurit mbi moshën 5 vjeç duhet të bëjnë një test PCR në ose para ditës 2 dhe të izolohen derisa të kenë një rezultat negativ. Dita kur mbërrini është dita 0. Maskat e fytyrës tani janë të detyrueshme në shumicën e hapësirave publike në Mbretërinë e Bashkuar dhe lejet për COVID kërkohen për ambiente të mëdha.

Të gjithë mbërritjet në MB duhet të plotësojnë një formular për gjetjen e pasagjerëve .

Aktualisht nuk ka asnjë shtet në listën e kuqe të Mbretërisë së Bashkuar . Kjo pason largimin e 11 vendeve afrikane në fillim të dhjetorit, ndërsa varianti Omicron u përhap. Të ardhurit nga këto vende nuk duhet të kalojnë më në karantinë hotelesh .

Mbajtja e maskave kërkohet në dyqane dhe në transportin publik.

Vatikani

ka rihapur dyert e tij për turistët pas lehtësimit të kufizimeve të udhëtimit në Itali. /euronews