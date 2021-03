Cristiano Ronaldo mund të largohet nga Juventusi për një çmim “qesharak”

Juventus thuhet se do të takohet me Cristiano Ronaldon për të diskutuar të ardhmen e tij. Sipas raporteve në Itali, Zonja e Vjetër do të duhet ta shesë atë për të paktën 29 milionë euro nëse do të shmangin një humbje kapitali.

Mediat italiane po marrin në pyetje yllin portugez pasi Juventusi nuk arriti të kualifikohej në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve për sezonin e dytë me radhë.

Sipas disa raporteve, Zonja e Vjetër po konsideron të ardhmen e ish-yllit të Real Madridit i cili ka kontratë të vlefshme deri në qershor 2022.

Sipas Il Corriere dello Sport, nëse Jvendos të shesë sulmuesin, ata do të duhet ta bëjnë atë për të paktën 29 milionë euro për të shmangur një humbje kapitali.

Bianconerët nuk po konsiderojnë zgjatjen e kontratës së tij për momentin.

“Për fat të mirë, ka ende një vit në kontratën e Ronaldos, kështu që ne kemi kohë për të biseduar me të. Kjo nuk është një përparësi tani”, ka thënë fillimisht drejtori i Juventusit, Fabio Paratici.

Ronaldo u bashkua me Juventusin për një total prej 120 milionë eurosh në verën e vitit 2018 nga Real Madridi.

Ai ka 27 gola në 32 paraqitje në të gjitha garat këtë sezon dhe ka shënuar 92 gola në 121 ndeshje me Bianconerët që kur arriti në Torino.