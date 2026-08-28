Çrregullimet e të ngrënit mund të prekin 3.5 milionë persona në Mbretërinë e Bashkuar

reth 3.5 milionë fëmijë dhe të rritur në Mbretërinë e Bashkuar mund të jetojnë me një çrregullim të të ngrënit, sipas një analize të re të organizatës britanike Beat.
Vlerësimi i ri sugjeron se preket afërsisht një në 20 persona të moshës 11 vjeç e lart. Shifra është ndjeshëm më e lartë se vlerësimi prej 1.25 milionësh që organizata publikoi në vitin 2017.
Megjithatë, Beat thekson se dy shifrat nuk mund të krahasohen drejtpërdrejt, pasi janë përllogaritur me metodologji të ndryshme. Ndryshimi lidhet me përmirësimin e të dhënave, kriteret e reja diagnostikuese dhe mënyrën e përllogaritjes, por organizata beson se mund të pasqyrojë edhe një rritje reale të rasteve.
Sipas analizës së Beat, ekziston një probabilitet prej rreth 78 për qind që numri real të jetë më i lartë se vlerësimi i mëparshëm prej 1.25 milionësh.
Vlerësimi shoqërohet me pasiguri të madhe
Përllogaritja është mbështetur në sondazhet më të fundit kombëtare për shëndetin mendor të fëmijëve dhe të rriturve në Angli. Në mungesë të një studimi që përfshin të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, të njëjtat norma janë zbatuar edhe për popullsinë e Skocisë, Uellsit dhe Irlandës së Veriut.
Beat pranon se të dhënat nuk janë të përsosura dhe se shifra reale mund të jetë më e ulët ose më e lartë. Intervali statistikor i pasigurisë është shumë i gjerë, ndërsa organizata vlerëson se ka rreth 50 për qind mundësi që numri i të prekurve të jetë mes 1.6 dhe 5.2 milionë.
Për grupmoshën 11–15 vjeç, analiza vlerësoi një prevalencë prej rreth 2.6 për qind, ose afërsisht 100 mijë fëmijë. Për personat mbi 16 vjeç, të dhënat u mbështetën pjesërisht në pyetësorin depistues SCOFF, i cili identifikon raste të mundshme, por nuk zëvendëson një diagnozë klinike.
Çrregullimet e të ngrënit përfshijnë anoreksinë, buliminë, çrregullimin e ngrënies së pakontrolluar, çrregullimin shmangës ose kufizues të marrjes së ushqimit, të njohur si ARFID, dhe forma të tjera të diagnostikuara.
Ato janë sëmundje serioze të shëndetit mendor dhe mund të prekin njerëz të çdo moshe, gjinie dhe prejardhjeje. Anoreksia konsiderohet ndër çrregullimet mendore me shkallën më të lartë të vdekshmërisë, ndërsa të gjitha çrregullimet e të ngrënit mund të rrezikojnë jetën nëse nuk trajtohen.
Pritje të gjata për ndihmë të specializuar
Organizatat dhe profesionistët e shëndetësisë po kërkojnë reforma urgjente, në mënyrë që pacientët të marrin trajtim përpara se gjendja e tyre të përkeqësohet.
Të dhënat e Auditimit Kombëtar të Çrregullimeve të të Ngrënit tregojnë se një i rritur në Angli pret mesatarisht 28 ditë për vlerësimin fillestar dhe 42 ditë për nisjen e trajtimit. Në disa shërbime, pritja për ndihmë të specializuar arrin deri në 700 ditë.
Për fëmijët dhe të rinjtë, koha mesatare e pritjes është 14 ditë për vlerësim dhe katër ditë për trajtim. Megjithatë, në disa zona, pritja mund të arrijë deri në 450 ditë. (Auditimi Kombëtar)
Trajtimi i hershëm lidhet me mundësi më të mira për shërim. Megjithatë, pacientët jo gjithmonë marrin kujdes afatgjatë dhe disa prej tyre largohen nga shërbimet sapo arrijnë një peshë të qëndrueshme, ndonëse problemet psikologjike mund të vazhdojnë.
Mungesa e mbështetjes në komunitet mund të bëjë që gjendja të përkeqësohet deri në atë pikë sa të nevojitet shtrimi në spital.
Rritje e madhe e shtrimeve te fëmijët
Të dhënat për Anglinë tregojnë një rritje të ndjeshme të numrit të fëmijëve dhe të rinjve që shtrohen në pavijonet e përgjithshme për shkak të çrregullimeve të të ngrënit.
Mes viteve 2012 dhe 2022, shtrimet e personave nën 18 vjeç për këto probleme u rritën nga 478 në 2,938, ose me rreth 515 për qind. Rritja më e madhe u regjistrua te vajzat e moshës 11–15 vjeç.
Këto pavijone ndryshojnë nga repartet e specializuara të shëndetit mendor dhe ofrojnë vlerësim e trajtim të shpejtë për pacientët që zakonisht referohen nga urgjenca, mjeku i familjes ose klinikat ambulatore.
Një analizë tjetër tregoi se shtrimet e fëmijëve dhe të rinjve për të gjitha problemet e shëndetit mendor u rritën nga 24,198 në 39,925 gjatë së njëjtës periudhë, ose me 65 për qind. Në krahasim, shtrimet për të gjitha shkaqet u rritën me rreth 10 për qind. (Kolegji Mbretëror i Pediatrisë)
Dr. Karen Street, nga Kolegji Mbretëror i Pediatrisë dhe Shëndetit të Fëmijëve, tha se të dhënat dëshmojnë një përkeqësim alarmues të shëndetit mendor dhe mirëqenies së fëmijëve.
Sipas saj, duhet të studiohen më thellë faktorët që kanë ndikuar në këtë rritje, në mënyrë që të ndërtohen shërbime që u përgjigjen nevojave reale të të rinjve.
Disa ekspertë kanë përmendur ekspozimin e shtuar ndaj rrjeteve sociale dhe presionin arsimor si faktorë të mundshëm. Megjithatë, shkaqet janë komplekse dhe nuk mund t’i atribuohen vetëm një faktori.
Beat i ka bërë thirrje qeverisë britanike që strategjia e ardhshme për shëndetin mendor të përfshijë masa të posaçme për çrregullimet e të ngrënit, qasje më të shpejtë në trajtim dhe mbështetje të përshtatur për pacientët dhe familjet e tyre.