Ç’thotë ky lider turk për familjen, dhe pse mungojnë zëra të tillë në Shqipëri?

Troç dhe bindshëm nga Devlet Bahçeli: LGBTQ, rrezik për të ardhmen e Turqisë!
Kryetari i Partisë së Lëvizjes Nacionaliste (MHP), Devlet Bahçeli, ka deklaruar se ndikimi i mediave sociale, programeve televizive dhe komunitetit LGBTQ+ po dëmton strukturën tradicionale të familjes turke, duke e cilësuar këtë fenomen si një çështje të mbijetesës kombëtare.
Në një intervistë për gazetën Turkgun, aleati i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan tha se rënia e lindshmërisë në vend përbën një kërcënim serioz dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme.
“Programet televizive, platformat e mediave sociale dhe ndikime të tilla si LGBTQ+ po ndikojnë negativisht në strukturën e familjes turke”, u shpreh Bahçeli.
Sipas tij, familja përbën themelin e shoqërisë dhe të shtetit, ndërsa dobësimi i saj rrezikon stabilitetin e vendit. Ai theksoi se martesa dhe përgjegjësia ndaj familjes kanë luajtur një rol vendimtar në historinë e popullit turk dhe në formimin e shtetit.
Bahçeli argumentoi se identiteti kombëtar turk është ndërtuar mbi vlerat tradicionale të familjes dhe se këto vlera po përballen me sfida të shumta, të cilat sipas tij, po shfaqen në të gjithë botën.
Politikani nacionalist vuri në dukje se ndryshimet në stilin e jetesës, rritja e individualizmit dhe prirja për ta konsideruar familjen si një barrë po sjellin pasoja të rënda për shoqërinë turke.
Ai përmendi gjithashtu rënien e ndjeshme të lindjeve në Turqi, duke theksuar se dhjetëra provinca po përballen me plakjen e popullsisë. Sipas Bahçelit, ky zhvillim duhet të trajtohet me seriozitet, pasi lidhet drejtpërdrejt me të ardhmen e vendit.
“Familja është njësia më e vogël e shtetit dhe baza e ekzistencës së kombit”, deklaroi ai. Bahçeli shtoi se familja turke ka ruajtur një identitet të veçantë përgjatë historisë dhe se ky model ndryshon ndjeshëm nga ai perëndimor.
Ai theksoi se marrëdhëniet mes burrit, gruas dhe fëmijëve mbështeten te respekti dhe përgjegjësia e ndërsjellë. Lideri i MHP-së u shpreh se ruajtja e vlerave tradicionale është thelbësore për realizimin e objektivave afatgjata të Turqisë.
Në kontrast të plotë me këtë apel, skena politike në Shqipëri vazhdon të karakterizohet nga një heshtje shurdhuese dhe një indiferencë e pajustifikueshme e liderëve shqiptarë.
Kjo heshtje merr përmasa edhe më kuptimplota kur shihet se si hapësirat publike dhe institucionale në zemër të kryeqytetit përdoren për axhenda të huaja për traditën.
Vetëm pak kohë më parë, pjesëtarë të komunitetit të ashtuquajtur LGBTQ+ u celebruan hapur dhe zyrtarisht në majë të godinës së Bashkisë së Tiranës.
Ky episod, i kaluar pa asnjë reagim institucional në mbrojtje të bërthamës tradicionale të familjes, dëshmon se si elita politike vendase zgjedh të heshtë përballë zhbërjes së themeleve kulturore dhe demografike të shoqërisë, duke u shkëputur çdo ditë e më shumë nga ndërgjegjja dhe shqetësimet reale kombëtare. \tesheshi