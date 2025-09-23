Danimarka dhe Holanda të gatshme ta njohin Palestinën me kushte të caktuara

Ministri i Jashtëm i Danimarkës, Lars Lokke Rasmussen dhe ministri i Jashtëm i Holandës, David van Weel thanë të hënën se vendet e tyre do ta njohin shtetin e Palestinës në kushte të caktuara, transmeton Anadolu.
Rasmussen dhe Van Weel iu drejtuan një Konference ndërkombëtare të nivelit të lartë mbi gjetjen e një zgjidhjeje për çështjen palestineze dhe zbatimin e zgjidhjes me dy shtete, të mbajtur nën kujdesin e OKB-së, të udhëhequr nga Franca dhe Arabia Saudite.
Van Weel nënvizoi nevojën për t’i dhënë fund “luftës së tmerrshme” në Rripin e Gazës dhe për të ndryshuar trajektoren shqetësuese në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ai theksoi se Holanda ka ndërmarrë hapa në nivel kombëtar dhe në nivel evropian për të ndryshuar rrjedhën e veprimit të Izraelit.
Van Weel tha se një autoritet legjitim dhe demokratik palestinez me kontroll të plotë mbi territoret e tij është jetik për krijimin e një shteti të qëndrueshëm palestinez. Ai tha se Hamasi nuk duhet të ketë asnjë rol në administratën e ardhshme palestineze dhe kërkoi lirimin e pengjeve dhe çarmatimin e grupit të rezistencës, duke theksuar se çdo zgjidhje e mundshme duhet të “garantojë sigurinë e Izraelit”.
“Holanda do ta njohë shtetin e Palestinës në një fazë të mëvonshme, si pjesë e procesit politik që duhet të fillojë tani”, tha Van Weel.
Duke deklaruar se lufta në Gaza ka çuar në “katastrofë humanitare në një shkallë të padurueshme dhe se “Tel Avivi po zgjeron operacionet e tij ushtarake”, Rasmussen i kërkoi Tel Avivit ta përfundojë atë menjëherë dhe të ndryshojë kursin e tij.
Ai tha se një zgjidhje me dy shtete përballet me sfida në rritje për shkak të zgjerimit të vendbanimeve të paligjshme nga Izraeli dhe kërcënimeve për të aneksuar Gazën dhe Bregun Perëndimor. “Çelësi i njohjes së shtetit të Palestinës nuk duhet të qëndrojë më në duart e qeverisë izraelite”, tha ai. “Çelësi duhet të jetë në duart e palestinezëve”, shtoi Rasmussen.
“Danimarka është gati ta njohë Palestinën si shtet sapo të përmbushen disa kushte: kur të lirohen pengjet izraelite, kur Hamasi të çarmatoset dhe të mos luajë më rol në Gaza”, tha ai.
Kur të bëhet më shumë përparim në axhendën e reformave të Autoritetit Palestinez dhe kur të ketë garanci se shteti i ardhshëm palestinez do të demilitarizohet, Danimarka do ta njohë shtetin e Palestinës, theksoi kryediplomati danez.