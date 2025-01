Danimarka kundërshton me vendosmëri interesin e SHBA-së për të blerë Grenlandën

Danimarka hodhi poshtë pa mëdyshje idenë e shitjes së Grenlandës, duke pohuar se ishulli i përket popullit të saj dhe nuk mund të trajtohet si një mall për shitje, transmeton Anadolu.

Ministri danez i Punëve të Jashtme, Lars Lokke Rasmussen theksoi se një transaksion i tillë është ligjërisht dhe politikisht i pamundur.

“Kjo është e dukshme jo vetëm nga Akti i Vetëqeverisjes, por edhe nga e drejta ndërkombëtare. Nuk mund të shesësh thjesht një territor, që i përket një epoke të shkuar”, tha Rasmussen.

Komentet e tij vijnë në përgjigje ndaj sekretarit të Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, i cili përsëriti interesin e SHBA-së për të blerë Grenlandën, pas deklaratave të ngjashme nga presidenti Donald Trump. Rasmussen e bëri të qartë se e ardhmja e Grenlandës duhet të vendoset nga njerëzit e saj.

“Në vitin 1917, ne shitëm Inditë Perëndimore pa u konsultuar me njerëzit atje. Ne nuk mund ta bëjmë këtë në një shoqëri moderne dhe nuk do ta bëjmë”, shtoi ai.

Grenlanda, një territor autonom brenda Mbretërisë së Danimarkës, ruan vetëqeverisjen duke mbetur pjesë e Komonuelthit Danez.

“A do të ekzistojë kjo strukturë pas 40 vitesh, nuk mund të përgjigjem. Por, është e padiskutueshme se Grenlanda u përket grenlandezëve”, tha Rasmussen.

Duke riafirmuar qëndrimin e Danimarkës, ai hodhi poshtë spekulimet mbi synimet e SHBA-së.

“As kjo nuk është shaka për ne. Sigurisht, Grenlanda nuk do të kalojë në pronësi amerikane”, tha Rasmussen, duke shtuar se as Danimarka dhe as Grenlanda nuk kanë ndonjë interes për një propozim të tillë.

Më herët, Rubio theksoi se propozimi i Trumpit për vitin 2019 për blerjen e Grenlandës ishte serioz dhe mbetet në përputhje me interesat kombëtare të SHBA-së.

“Kjo nuk është shaka. Nuk bëhet fjalë për marrjen e tokës për hir të kësaj. Kjo është në interesin tonë kombëtar dhe duhet zgjidhur”, tha Rubio në një intervistë.

Ai tha se Trump synon të ndjekë blerjen e Grenlandës, pavarësisht statusit të saj si një territor autonom danez.

“Presidenti Trump ka treguar atë që synon të bëjë, që është ta blejë atë”, theksoi ai, duke pranuar ndjeshmërinë e propozimit dhe duke sugjeruar se negociatat mund të trajtohen më së miri përmes kanaleve zyrtare diplomatike.