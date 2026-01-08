DASH shpreh gatishmëri për dialog strategjik me qeverinë e re, por kërkon veprime konkrete

Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 28-dhjetorit, pritet të formohet edhe qeveria e re.
E menjëherë pas kësaj, SHBA-të presin hapa konkret për të forcuar edhe më shumë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në një përgjigje ekskluzive për Tëvë1, Departamenti i Shtetit ka thënë se shpresojnë në avancimin e partneritetit me qeverinë e ardhshme përfshirë edhe dialogun strategjik i cili u pezullua në vitin 2025.
“Shpresojmë të forcojmë partneritetin tonë me qeverinë e ardhshme të Kosovës, përfshirë edhe rifillimin e dialogut tonë strategjik. Megjithatë, arritja e kësaj do të kërkojë veprime që çojnë përpara agjendën tonë të përbashkët për paqe rajonale, stabilitet dhe prosperitet të ndërsjellë ekonomik”, thuhet nga Departamenti Amerikan i Shtetit.
Ndërsa, zëdhënësi i Qeverisë në detyrë Përparim Kryeziu ka thënë për Tëvë se do të vazhdojnë bashkëpunimin me aleatët, sidomos me ShBA-në edhe në mandatit e ardhshëm.
“Ne kemi komunikim të rregullt me Departamentin e Shtetit dhe me ambasadën amerikane në Kosovë në mënyrë që çdo çështje të adresohet dhe të punojmë bashkë për tema dhe çështje me interes të përbashkët. Në mandatit tonë të parë kemi bashkëpunuar ngushtë në fushën e mbrojtjes dhe zhvillimit. Aleanca, partneriteti, dhe miqësia jonë kanë bazën e fortë te qëllimet, vlerat dhe orientimin që ndajmë. Si qeveri e rizgjedhur dhe rilegjitimuar me zgjedhjet e 28 dhjetorit, do të vazhdojmë të punojmë bashkë me miqtë dhe aleatët tanë, sidomos me ShBA-të, që të forcojmë edhe më tej marrëdhëniet dhe partneritetin mes shteteve tona”, ka thënë Kryeziu.
Politologu, Dorajet Imeri e sheh të domosdoshme intensifikimin e partneritetit me SHBA-të.
Sipas tij, janë tri fusha kryesore që qeveria e ardhshme duhet të fokusohet.
“Unë konsideroj se qeveria e Republikës së Kosovës duhet të intensifikoi partneritetin ushtarak dhe të Mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të kaloi në një nivel tjetër….. 01:02- Unë besoj që qeveria e re në detyrën parësore të saj duhet të ketë intensifikimin e lobimit, aplikimin e diplomacisë ekonomike në veçanti por edhe formave të tjera ekonomike ose të bashkëpunimit të nivele të tjera të diplomacive”, thotë Imeri.
Në anën tjetër, Imeri theksoi se Serbia ishte vazhdimisht ajo që tentoi ngritjen e tensioneve në katër komunat veriore.
Në këtë drejtim, ai deklaron se Kosova duhet të bëhet më e zëshme tek SHBA-të që kryerësit e sulmit në Banjskë të Zveçanit, të sillen para drejtësisë.
“Veriu i Mitrovicës është tensionuar, ju e dini fare mirë edhe SHBA-të e dijnë se kush ka qenë iniciatori, shkaktari, edhe përgjegjësi për tensionin e veriut të Kosovës. SHBA-të mirë kanë bërë që i kanë kërkuar Serbisë në mënyrë të vazhdueshme që të bëjnë ekstradimin e krerëve të grupit ekstremist të cilët e kanë pasur synim aneksimin e veriut të Kosovës. Kosova në këtë aspekt duhet të dëgjohet më shumë” , shprehet Imeri.