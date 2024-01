De Gea drejt Arabisë Saudite

Portieri David de Gea më në fund ka marrë vendim për të ardhmen e tij. Ai pritet që karrierën ta vazhdojë në Arabinë Saudite, saktësisht te skuadra Al-Shabab.

Mediumet spanjolle kanë njoftuar të hënën se De Gea tashmë ka arritur marrëveshje me ekipin saudit dhe gjithçka do të bëhet zyrtare së shpejti.

33-vjeçari tek Al-Shababi do të transferohet si lojtar i lirë pasi prej përfundimit të edicionit të shkuar është pa klub.

Ai me ekipin saudit do të firmosë kontratë deri në fund të këtij viti me opsionin e vazhdimit edhe për një vit tjetër.

De Gea gjatë karrierës së tij ka qenë pjesë e Manchester Unitedit dhe Atletico Madridit, ndërsa ka edhe 45 paraqitje për Spanjën.