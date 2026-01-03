Dëgjohen shpërthime në kryeqytetin e Venezuelës mes tensioneve në SHBA

Disa shpërthime të forta janë dëgjuar në kryeqytetin Karakas të Venezuelës, mes rritjes së tensioneve me SHBA-në, transmeton Anadolu.
Video që qarkullojnë në rrjetet sociale duket se tregojnë tym të dendur që ngrihet nga disa zona të qytetit, ndërsa dëgjoheshin edhe sirena alarmi ajror.
Të paktën shtatë shpërthime janë raportuar dhe janë parë avionë që fluturonin në lartësi të ulët në zonë.
Janë raportuar gjithashtu ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të kryeqytetit, përfshirë pjesën jugore të qytetit pranë një baze të madhe ushtarake.
Në një intervistë të regjistruar më parë, e transmetuar të enjten në televizionin shtetëror, presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, tha se vendi i tij është i hapur për bisedime me SHBA-në mbi bashkëpunimin për luftën kundër trafikimit të drogës.
Maduro tha se është i gatshëm për dialog, “kurdo që të duan, kudo që të duan dhe sido që të duan”.
Ai akuzoi SHBA-në se po ndjek politika të ndryshimit të regjimit në Venezuelë, duke theksuar se qëllimi është marrja e kontrollit mbi burimet e mëdha të naftës së vendit përmes një fushate presioni që ka zgjatur me muaj.