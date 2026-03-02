Dëgjohen shpërthime në Teheran ndërsa sulme të reja godasin kryeqytetin iranian

Sulme të reja ajrore goditën sot kryeqytetin e Iranit, Teheranin, me shpërthime të njëpasnjëshme të dëgjuara në të gjithë qytetin, raporton Anadolu.
Një gazetar i Anadolu-së raportoi se shpërthimet u përqendruan në Teheranin lindor dhe jugor.
“Re tymi u ngrit pas shpërthimeve, duke përkuar me praninë e avionëve luftarakë që fluturonin sipër”, shtoi ai.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë disa udhëheqës të lartë iranianë, përfshirë udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin si dhe vendet rajonale të cilat janë shtëpia e aseteve amerikane.