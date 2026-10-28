Deklarata e çmendur e një amerikano-izraeliteje: “Arabët në Gaza, dëbim ose vrasje!”

Njerëz me natyrë djajsh që ia atribuojnë Zotit të dlirë krimet e tyre me gjasme “urdhër nga Ai”
Një e re amerikane nga Teksasi, e cila tani jeton në një vendbanim të paligjshëm izraelit në territorin e pushtuar palestinez, ka çmeritur opinionin me deklaratat e saj në lidhje me luftën në Gaza, duke thënë se palestinezët duhet të dëbohen ose të vriten nëse refuzojnë të largohen nga territori.
“Mendoj se është shumë e rëndësishme të vendosim dhe aneksojmë Gazën. Nuk mendoj se kjo luftë do të mbarojë ndonjëherë nëse nuk i dëbojmë arabët nga Gaza. Është toka jonë. Izraeli është një shtet hebre dhe ne duhet ta marrim atë sepse Zoti na urdhëroi ta marrim atë,” tha ajo në një intervistë të postuar në Instagram.
Kur u pyet se ku duhet të shkojnë palestinezët, ajo u përgjigj:
“Në çdo vend tjetër arab. Nuk më intereson shumë. Këto toka janë tonat, ose do t’i vrasim”, tha ajo.
Ajo e bëri deklaratën e saj në një tubim të lidhur me partinë e ministrit të Sigurisë Kombëtare Izraelite Itamar Ben-Gvir, i njohur për pikëpamjet e tij politike të ekstremit të djathtë, përpara zgjedhjeve izraelite të planifikuara për 27 tetor.
Deklaratat e saj përbëjnë avokim për dëbimin me forcë ose vrasjen e civilëve palestinezë që refuzojnë të largohen nga shtëpitë e tyre.
Zhvendosja me forcë e popullatave dhe vrasja e qëllimshme e civilëve janë të ndaluara sipas ligjit ndërkombëtar humanitar, me përjashtime dhe kushte që lidhen me forma të caktuara të evakuimit të përkohshëm për të mbrojtur popullsinë. /tesheshi