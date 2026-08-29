Deklaratë e diskutueshme për një paçavure idiote “në xhepa” spiunësh me nam

Qasja duhet të ishte ndryshe: Jo verifikim, por gjetje autorësh. Në të kundërt….
Kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, njëherësh ndër emrat më të sulmuar këto ditë e këto kohë nga ca qarqe të çmendura antiislame, të denja për trajtime te mjekë psikiatër, ka dalë me në deklaratë për shtyp në lidhje me një dokument të quajtur në cilësimin “sekret”, por që në fakt është një paçavure ë ndyrë dhe hilecake, e trashë në sajesë, shpërfaqëse e nivelit alarmant të idiotësisë dhe ligësisë njëherësh të atyre që e besojnë dhe e shesin si të vërtetë, sipas së cilit Serbia po investohet në ndërtim xhamishë në Kosovë, si një strategji për ta ripushtuar atë nën pëlqimin e Europës.
Dokumenti thuhet se është gjetur në celularin e një personi pa asnjë prestigj publik, për më tepër nën akuzë nga Prokuroria se ka shërbyer për spiunazhin serb, Fatmir Sheholli. Për çdo njeri me dy pare më mend në kokë, mjaft që shtë gjetur në “xhepat” e Shehollit për të mos harxhuar fare kohe me të tilla poshtërsira të ulëta, të të tilla e vetëm marrëzia e Lëvizjes së Deçanit dhe ithtarëve të saj mund t’i prodhojë.
Por BIK dhe kreu i saj, çuditërisht duan që ato të verifikohen.
“Institucioneve kompetente u bëjmë thirrje që këtë çështje ta trajtojnë me seriozitetin dhe përgjegjësinë që kërkon, duke garantuar një proces profesional, të paanshëm dhe të bazuar në fakte.
Është e domosdoshme të zbardhet plotësisht autorësia dhe origjina e dokumentit, rrethanat dhe qëllimi i hartimit të tij, autenticiteti, mënyra e përdorimit dhe, mbi të gjitha, nëse dhe çfarë ndikimi ka pasur ai në zhvillimet shoqërore e institucionale në Kosovë.
Le të ndahen faktet nga pretendimet dhe le të mbajë përgjegjësi secili për veprimet e veta.
Ajo që kërkojmë është e thjeshtë: e vërteta të dalë në dritë dhe drejtësia të bëjë punën e saj”, thuhet në deklaratën e Myftiut Tërnava.
Por dhe kjo qasje e BIK-ut, edhe pse logjike në shikim të parë, është e diskutueshme. Nuk ka si hetohet ajo që nuk ka nevojë të hetohet. Dhe hetimi në këtë rast nuk duhet të jetë për vërtetësinë e asaj çfarë shkruhet, por se kush i ka shkruar marrëzi e poshtërsi të tilla. Pra, në këtë rast duhet vetëm një thirrje nga Tërnava: gjetja nga ana e autoriteteve përkatëse të autorit ose të autorëve të asaj paçavureje që mund të ndezë gjakrat vëllavrasëse në shoqërinë kosovare.
Përndryshe, duhej të thuhej në deklaratën e BIK-ut, institucionit i lind e drejta që të angazhojë një strukturë gazetareske investiguese për të gjetur e cila mendje e mbrapshtë, pa dyshim kriminale dhe anti-shqiptare, sajon gënjeshtra të tilla ulëritëse dhe t’u përgatisë, atij ose atyre, një padi shembullore.
Për më shumë, deklaratën e plotë mund ta lexoni në këtë link: