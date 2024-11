Del në shitje Audi Quattro e rrallë e vitit 1985

Audi Quattro e vitit 1985 me kilometrazh të ulët do të dalë në ankand në Bring a Traile me një sistem të lëvizjes me të gjitha rrotat.

Ky brez i parë i Quattro njihet si Ur-Quattro, “Ur” do të thotë “origjinal” në gjermanisht.

Historia filloi me një Volkswagen Iltis të vogël të tipit ushtarak, i cili kalonte pothuajse çdo gjë gjatë testimit të dimrit.

Rezultati ishte Ur-Quattro, i cili debutoi në Evropë në vitin 1980.

Ai arriti në Amerikën e Veriut në vitin 1983, duke shitur pak më shumë se 600 automjete gjatë një periudhe pesëvjeçare.

Ky shembull është një nga vetëm 73 të dorëzuar për vitin e modelit 1985 dhe është jashtëzakonisht i rrallë në kombinimin e tij të ngjyrave të bardha në të zezë.

Ka një kuti ingranazhesh manuale me pesë shpejtësi dhe një turbocharged 2.1-litërsh.

Bëhet e ditur se ankandi përfundon më 14 tetor.