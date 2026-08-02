Delegacionet e Hamasit dhe Xhihadit Islamik takohen në Kajro

Një delegacion i Hamasit, i udhëhequr nga Zaher Jabarin, drejtues i lëvizjes në Bregun Perëndimor të pushtuar, është takuar të shtunën në Kajro me drejtues të lëvizjes Xhihadi Islamik Palestinez (PIJ), të kryesuar nga sekretari i përgjithshëm Ziyad al-Nakhalah.
Në një deklaratë, Hamasi bëri të ditur se gjatë takimit të dy palët theksuan nevojën për ta detyruar Izraelin të ndalojë operacionet ushtarake në Gaza dhe të tërheqë plotësisht forcat e tij nga territori.
Pjesëmarrësit diskutuan gjithashtu për situatën në përshkallëzim në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe në Jerusalem, duke akuzuar Izraelin për vazhdimin e operacioneve dhe përshpejtimin e politikave të judaizimit, si dhe për shtimin e veprimeve kundër të burgosurve palestinezë.
Sipas Hamasit, të dyja lëvizjet u pajtuan për forcimin e bashkëpunimit dhe koordinimin e qëndrimeve të përbashkëta kombëtare, me synimin për mbrojtjen e popullit palestinez dhe rikthimin e të drejtave të tij.
Deklarata shton se gjatë takimit, kreu i Byrosë Politike të Hamasit, Khalil al-Hayya, zhvilloi edhe një bisedë telefonike me Ziyad al-Nakhalah, ku të dy theksuan nevojën për të mbështetur popullin palestinez dhe për t’i dhënë fund operacioneve ushtarake izraelite në Gaza. /mesazhi