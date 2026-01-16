Delegacioni amerikan mbërrin në Danimarkë, ndërsa përshkallëzohet debati për Grenlandën

Një delegacion ligjvënësish amerikanë mbërriti sot në Shtëpinë e Industrisë në qendër të Kopenhagës për një drekë pune me udhëheqës biznesi danezë ndërsa tensionet diplomatike vazhdojnë për shkak të deklaratave të Washingtonit në lidhje me Grenlandën, transmeton Anadolu.
Grupi udhëtoi nga ndërtesa e Parlamentit, Christiansborg, drejt selisë së Konfederatës së Industrisë Daneze, ku diskutimet pritej të përqendroheshin në lidhjet ekonomike midis dy vendeve dhe përpjekjet më të gjera të Danimarkës për të siguruar mbështetje për Grenlandën.
Senatori demokrat amerikan, Dick Durbin nga Illinoisi tha se delegacioni donte të nënvizonte lidhjet e gjata me Danimarkën dhe Grenlandën, raportoi agjencia daneze e lajmeve DR. “Ne kemi qenë miq dhe aleatë me Danimarkën dhe Grenlandën për dekada. Duam që ata ta dinë se e vlerësojmë shumë këtë”, tha Durbin.
Ai shtoi se komentet e fundit të presidentit Donald Trump “nuk përputhen me atë që ndjen dhe beson populli amerikan”. Ndërkohë, kryetari i parlamentit danez dhe ish-ministri i mbrojtjes, Soren Gade tha se ka ndryshuar pikëpamjen e tij për SHBA-në kohët e fundit për shkak të tonit të administratës amerikane ndaj Grenlandës.
“Nuk mendoja kurrë se do të flisja në mënyrë kritike për SHBA-në. Por, nëse do të jem në gjendje t’i shoh veteranët danezë në sy në të ardhmen, nuk mund të hesht më”, shkroi ai në platformën e mediave sociale amerikane Facebook.
Gade e quajti tonin amerikan “të pahijshëm”.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka shprehur vazhdimisht dëshirën e tij për të aneksuar Grenlandën, një territor gjysmë-autonom danez me rëndësi strategjike në Arktik.
Shtëpia e Bardhë tha të enjten se vendosja e trupave evropiane në Grenlandë nuk do të ndikojë në planet e Trumpit për të marrë kontrollin e ishullit.
Ndërkohë, Gjermania, Franca, Suedia dhe Norvegjia njoftuan më parë këtë javë se do të vendosnin një mision të përbashkët në Grenlandë, menjëherë pasi bisedimet në Uashington midis zyrtarëve amerikanë, danezë dhe të Grenlandës dështuan të zgjidhnin mosmarrëveshjet kryesore mbi ishullin.