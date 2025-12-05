Delegacioni izraelit zhvillon bisedime në Egjipt për kthimin e pengut të fundit nga Gaza

Një delegacion izraelit zhvilloi bisedime sot në Egjipt me ndërmjetësuesit e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, për të diskutuar kthimin e pengut të fundit izraelit nga enklava, transmeton Anadolu.

Një deklaratë nga zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu tha se delegacioni, i kryesuar nga Koordinatori Kombëtar për Pengjet dhe të Zhdukurit, Gal Hirsch, diskutoi me ndërmjetësuesit për kthimin e trupit të ushtarit izraelit Ran Gvili nga Gaza, në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit.

“Në përfundim të bisedimeve, u ra dakord të fokusohemi në një përpjekje intensive dhe të menjëhershme që do të çojë në përfundimin e plotë të misionit që lidhet me pengjet dhe të zhdukurit”, tha zyra.

Nuk pati koment të menjëhershëm nga Egjipti ose ndërmjetësuesit e tjerë mbi deklaratën izraelite.

Marrëveshja e armëpushimit është në fuqi në Gaza që nga 10 tetori, e ndërmjetësuar nga Turqia, Egjipti dhe Katari, dhe e mbështetur nga SHBA-ja.

Faza e parë e marrëveshjes përfshin lirimin e robërve izraelitë në këmbim të robërve palestinezë. Plani gjithashtu parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.

Izraeli e lidh nisjen e negociatave për fillimin e fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit me marrjen e trupave të të gjithë robërve të tij. Ai pretendon se mbetjet e një pengu izraelit janë ende në Gaza, ndërsa Hamasi thotë se i ka dorëzuar të 20 pengjet izraelite që ishin gjallë dhe mbetjet e të 28 të vrarëve.

Izraeli ka vrarë më shumë se 70.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur gati 171.000 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori 2023.

