Demonstratat pro Pa’lestinës zhvillohen në Stamboll

Mijëra protestues pro-palestinezë kanë marshuar nëpër rrugët e Stambollit pas vrasjes së Haniyeh.

Haniyeh u vra sot në Teheran.

Turqia e dënoi vrasjen, duke thënë se sulmi kishte për qëllim përhapjen e luftës izraelite në Gaza në nivel rajonal.

“Është zbuluar edhe një herë se qeveria e Netanyahut nuk ka ndërmend të arrijë paqen”, tha Ministria e Jashtme e Turqisë në një deklaratë.

Megjithëse sulmi ndaj Haniyeh supozohej gjerësisht se ishte kryer nga Izraeli, Izraeli nuk mori përgjegjësinë dhe tha se nuk do të bënte asnjë koment për vrasjen.

Protesters are now marching in Istanbul, Turkey, condemning the Israeli assassination of Hamas political chief Ismail Haniyeh in Iran. pic.twitter.com/SMrfkpC7p6

— Quds News Network (@QudsNen) July 31, 2024