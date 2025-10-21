Demonstratë kundër korrupsionit në Filipine

Mijëra demonstrues dolën në rrugët e kryeqytetit të Filipineve, Manila, për të protestuar kundër korrupsionit gjatë administratës së presidentit Ferdinand Marcos Jr., raporton Anadolu.
Oficerët e policisë morën pozicion ndërsa protestuesit ngritën një barrikadë gjatë demonstratës kundër korrupsionit në Filipine.
Demonstrata është pjesë e zemërimit publik në rritje të vendit të Azisë Juglindore për shkak të korrupsionit të ekspozuar në projektet e infrastrukturës së kontrollit të përmbytjeve në të gjithë vendin me vlerë mbi 9 miliardë dollarë amerikanë gjatë administratës së presidentit Marcos Jr.
Të rinjtë si shumicë që organizojnë protesta me flamuj “One Piece”, u bashkuan me një trend global të protestave antiqeveritare të udhëhequra nga “Gen-Z”, përfshirë ato në Nepal dhe Indonezi.