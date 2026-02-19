Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Dënohet me burgim të përjetshëm ish-presidenti i Koresë së Jugut, Yoon Suk...

Dënohet me burgim të përjetshëm ish-presidenti i Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol

Presidenti Yoon Suk Yeol u arrestua më herët gjatë ditës kur qindra forca të policisë nisën një bastisje para agimit në rezidencën presidenciale në Seul

Një gjykatë e Koresë së Jugut e ka shpallur të enjten ish-presidentin Yoon Suk Yeol fajtor për organizimin e një kryengritjeje.

65-vjeçari është dënuar me burgim të përjetshëm për përpjekjen e tij të dështuar në dhjetor 2024 për të imponuar sundimin ushtarak.

Urdhri i Yoon ka zgjatur vetëm gjashtë orë, por ka tronditur vendin dhe i ka kushtuar partisë së tij në zgjedhjet e ardhshme.

Yoon tashmë po vuan dënimin me burgim për një dënim tjetër për urdhrin e dështuar të ligjit ushtarak.

Ai përballet edhe me dy gjyqe të tjera.

