Dënohet me burgim të përjetshëm ish-presidenti i Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol

Një gjykatë e Koresë së Jugut e ka shpallur të enjten ish-presidentin Yoon Suk Yeol fajtor për organizimin e një kryengritjeje.
65-vjeçari është dënuar me burgim të përjetshëm për përpjekjen e tij të dështuar në dhjetor 2024 për të imponuar sundimin ushtarak.
Urdhri i Yoon ka zgjatur vetëm gjashtë orë, por ka tronditur vendin dhe i ka kushtuar partisë së tij në zgjedhjet e ardhshme.
Yoon tashmë po vuan dënimin me burgim për një dënim tjetër për urdhrin e dështuar të ligjit ushtarak.
Ai përballet edhe me dy gjyqe të tjera.