Departamenti Amerikan i Drejtësisë padit Universitetin e Kalifornisë, me pretendimin për antisemitizëm

Departamenti Amerikan i Drejtësisë paditi Universitetin e Kalifornisë të martën, duke pretenduar se fakulteti dhe stafi hebre dhe izraelit në kampusin e tij në Los Angeles (UCLA) iu nënshtruan një mjedisi pune “armiqësor”, transmeton Anadolu.

Padia, e paraqitur në gjykatën federale, pretendon se pas sulmit të udhëhequr nga Hamasi ndaj Izraelit më 7 tetor 2023 dhe luftës pasuese në Gaza, incidentet antisemite u bënë të përhapura në kampus.

Sipas departamentit, universiteti u përfshi në një “model ose praktikë” diskriminimi duke dështuar të parandalojë dhe korrigjojë sjelljen diskriminuese dhe ngacmuese të drejtuar ndaj punonjësve hebrenj dhe izraelitë.

“Bazuar në hetimin tonë, administratorët e UCLA dyshohet se lejuan që antisemitizmi i dhunshëm të lulëzojë në kampus, duke dëmtuar studentët dhe stafin njësoj”, tha Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi në deklaratë.

“Padia e sotme nënvizon se ky Departament i Drejtësisë qëndron i fortë kundër urrejtjes dhe antisemitizmit në të gjitha format e tij të liga”, tha ajo.

E paraqitur gati shtatë muaj pasi Departamenti i Drejtësisë kërkoi ndryshime rrënjësore në politika dhe më shumë se 1 miliard dollarë nga universiteti, padia shënoi një përshkallëzim të mprehtë në përplasjen e zgjatur midis administratës së Trumpit dhe njërit prej sistemeve më të mëdha dhe më të shquara universitare publike të vendit.

